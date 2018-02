Firma napravila zpackanou opravu hřiště královéhradecké Slavie

Stálo to hodně nervů, peněz i času, ale na umělé trávě hradecké Slavie se konečně dá hrát fotbal, aniž by sportovci po utkání museli ždímat promočené ponožky. Firma Metrostav odstranila závady a areál už dokonce získal akreditaci od Fotbalové asociace ČR.

„Je výborná zpráva, že Slavie je opět v provozu, protože v Hradci Králové je o fotbal velký zájem a takhle kvalitních hřišť je tu bohužel stále nedostatek. Areál se opravoval opravdu dlouho, což byla velká komplikace,“ říká náměstek primátora Jindřich Vedlich (TOP 09). Podle něj zhotovitel po dobu pěti let ručí za všechny závady včetně těch na konstrukčních vrstvách.

Právě záruka na kvalitní podloží je pro město nejdůležitější. Výčet závad byl totiž skutečně zarážející. Když se na konci léta 2016 srolovala podmáčená umělá tráva, která s velkými potížemi vydržela pouhé dva roky, město se nestačilo divit.

Některé drenáže směřovaly do kopce, v podloží se nacházela odpadní zavážka s kusy cihel a kamenů a jílová vrstva způsobovala nežádoucí nepropustnost.

Dohodli se bez soudního sporu

„Nejen pro klub, ale pro celý fotbal v Hradci Králové to bylo velmi nepříjemné období. Zvlášť naší mládeži to značně komplikovalo přípravu, a proto je skvělé, že je to za námi. Doufám, že nyní bude areál v naprostém pořádku, protože to, co se tam dělo dosud, bylo přímo proti zdravému rozumu. Hřiště bylo od samého začátku založené špatně,“ upozorňuje Milan Šedivý, marketingový šéf klubu FC Hradec Králové.

Na opravy, které z vlastní kapsy financoval Metrostav, dohlížel Michal Koťan ze střediska sportovišť při hradeckých technických službách. Po špatných zkušenostech se tentokrát zaměřil hlavně na konstrukční vrstvy, které by už měly být v pořádku, tedy především vodopropustné.

„Ale zastavil jsem tu asi tři kamiony, které chtěly propašovat špinavý a znehodnocený materiál,“ upozorňuje Koťan.

Ten na nekvalitní práce stavitele upozorňoval již od doby otevření sportoviště, tedy od jara roku 2014. „Já od té doby tvrdím, ať si to všechno odvezou a začnou z gruntu znovu. Ten, kdo to pokazil, si toho je dobře vědomý,“ říká Koťan.

Po odbagrování podloží se ukázal důvod: místo plánovaných vrstev sem byl navezen jíl s velkými kameny. Demolice zchátralého sportoviště Slavie v Hradci Králové (3. 8. 2012)

Problém však nejvíce pociťovali fotbalisté. Na hřišti se i při slabém dešti tvořily kaluže, které se jen špatně vsakovaly.

„Vše způsobovala vrchní vrstva, která obsahovala více jemných částic, než bylo žádoucí. Proto jsme přistoupili k její výměně,“ uvádí Vojtěch Kostiha, mluvčí společnosti Metrostav.

Nedalo se hrát 16 měsíců, ale město nebude žádat sankce

Město firmu podrobilo tvrdé kritice, ale přesto nebude žádat sankce, které by měla společnost platit ve výši 10 tisíc korun za každý den prodlení.

„Veškeré opravy šly ze zdrojů Metrostavu. Bohužel už to mělo být dávno hotové. Do soudního sporu jsme přesto nešli, protože pro město je daleko výhodnější, když hřiště funguje, než aby došlo k dlouhodobému soudnímu sporu a sportoviště bylo nepoužitelné,“ uvádí Vedlich.

Rekonstrukce pětihektarového areálu hradecké Slavie stála 76 milionů korun. Město proti předpokládané výši nákladů za opravy ušetřilo 30 milionů, jenže na hřišti se kvůli problematickým opravám celých 16 měsíců nedalo hrát ani trénovat.

Ve stejné době jako Slavie se otevíral i zrekonstruovaný sportovní areál Rudé hvězdy a shodou okolností také zde se velmi brzy objevily závady, jako praskliny a plíseň v objektu šaten či sprch nebo záplatovaný umělý trávník. Tady však město bude muset financovat opravy ze svého, stavitel zánovního sportoviště totiž záhy zkrachoval.