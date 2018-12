Kladrubský hřebčín v roce 2019 vyhlíží UNESCO a bude investovat

Mezi hřebčínem a komisaři UNESCO z Paříže probíhají čilé kontakty. V létě si národní kulturní památku založenou císařem Rudolfem II. přijela prohlédnout krajinářská architektka, v minulém týdnu byli zase zástupci hřebčína společně s člověkem z ministerstva kultury přítomni panelové diskusi přímo v sídle UNESCO.

„Zástupci ICOMOS, což je poradní orgán UNESCO, se nás dotazovali a měli zájem o upřesňující informace k naší přihlášce. Nyní čekáme na jejich vyjádření, které bychom měli dostat do konce ledna. Na to bychom měli jako Česká republika reagovat do 30 dnů a poté bude pokračovat vyhodnocování. Je to tedy složitý proces, který trvá od roku 2015,“ řekl náměstek ředitele Radek Václavík.

Kromě verdiktu z Paříže se hřebčín v příštím roce pustí do několika podstatných oprav, a to takřka za 60 milionů korun. Ta největší se týká slatiňanského hřebčína, který se zabývá chovem starokladrubského vraníka.

Mezi největší akce patří oprava cvičiště pro koně. Zahrnuje jednak krytou jízdárnu, nový trenažér pro koně a venkovní jízdárnu, která tam zatím schází. Vylepšení se týká také skladu a kanalizace. Podle projektu vyjde vše na 26 milionů korun. Nového zázemí se dočká i informační centrum ve Slatiňanech, což vyjde na 3,5 milionu korun.

V Kladrubech plánuje hřebčín opravit bývalou faru na návsi, a to za necelých 21 milionů korun. V hospodářském dvoře vznikne nová kočárovna, součástí bude i mačkač obilí pro koně. Opravovat už se začala stodola pro uskladnění sena ve Slavicích. Do května by mělo být za 6,5 milionu hotovo.

Hřebčín začne s rekonstrukcí Řečanských vrat

V příštím roce se začne s obnovou stájí paddock, kde by mohli dožívat staří kladrubští vysloužilci.

„Budeme pokračovat i v opravách nevzhledných budov, jako je vrátnice. Začneme v létě, jakmile dokončíme faru. Tam se přestěhuje zpět pošta. V krajině pak budeme odbahňovat a opravovat Cihlářský rybník. Dále začneme také s rekonstrukcí takzvaných Řečanských vrat, což je historický terminus technicus,“ říká Václavík.

Jak dále vysvětluje, do hřebčína vedou čtyři vjezdy, Řečanská vrata jsou příjezd z jihu a nachází se hned za řečanským mostem. Cena opravy se vyšplhá až na šest milionů korun.

„Všechny tyto akce děláme z vlastních peněz, a to vše jen díky tomu, že máme podporu v našem zřizovateli – ministerstvu zemědělství,“ řekl ředitel Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem Jiří Machek.

Letos národní hřebčín vybudoval provozně – stravovací areál, tedy jakousi jídelnu s pokoji pro zaměstnance a návštěvy. Před ním vzniklo parkoviště pro 92 aut a 5 autobusů. Navíc zdemoloval staré nevhodné budovy z 80. let, letos ještě dokončí obnovu historické stodoly v Selmicích za 13 milionů korun. „Letos jsme proinvestovali už 52 milionů korun,“ dodal Václavík.