VIDEO: K přihlášce do UNESCO hřebčín udělal klip, už je v Paříži

Dnes je poslední den, kdy mohou státy z celého světa podat přihlášku na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Český zástupce, Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem, neponechal nic náhodě a třicetikilogramovou složku předal v pondělí odpoledne v Centru světového kulturního dědictví v Paříži.

Hřebčín v zastoupení náměstka ředitele Radka Václavíka odevzdal 3 svazky nominačních dokumentů v angličtině (jeden zůstává v archivu UNESCO, dva jsou k dispozici hodnotitelům) plus přihlášku v elektronické podobě. Jedno paré váží kolem deseti kilogramů. Kvůli tomu musel zástupce hřebčína platit poplatek na letišti za příliš těžké zavazadlo.

Pak už následovala diplomacie na nejvyšší úrovni. Spolu s pracovnicí stálé delegace pro UNESCO a dopisem od velvyslance ve Francii předal Václavík objemný, ale úhledný balík se všemi náležitostmi.

„Měli jsme štěstí, že si jej ode mě převzal přímo vedoucí sekretariátu Alessandro Balsamo, který má přebírání na starosti,“ řekl Václavík.

Podle Itala ve službách UNESCO odevzdalo do pondělí, stejně jako Česko, dalších 19 zemí.

„Očekával, že ještě jednou tolik jich do konce ledna přijde. Možná to vypadá skoro až jako nezodpovědnost, ale některé přihlášky se pilují dlouho a času je málo. Všichni dělají, co mohou, a to skutečně až do poslední chvíle,“ řekl Václavík.

„V Paříži se dostavily emoce. Jako tým jsme přihlášku s velkou pečlivostí připravovali. Člověku dojde, že tam není za sebe, ani za hřebčín, ale že se děje něco velkého pro Českou republiku,“ řekl Václavík.

Nominační dokumentaci s názvem „Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem“ podepsal ministr kultury v demisi Ilja Šmíd, svůj podpis připojil také ministr zemědělství v demisi Jiří Milek.

Nominace nyní projde komplexním hodnotícím procesem před tím, než ji bude probírat Výbor pro světové dědictví na svém jednání pravděpodobně v roce 2019.

Kromě odevzdané nominace si hřebčín nadělil videoklip. Jeho autorem je agentura FRMOL, která připravila například cestopisné pořady pro Českou televizi.