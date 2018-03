Obžaloba podaná v kauze kladrubského hřebčína viní sedmnáct lidí

Rozsáhlá kauza, o níž policie poprvé informovala na konci května roku 2013, se podle žalobce týká přípravy dotačního podvodu při rekonstrukci Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky či pokusu o poškození finančních zájmů Evropské unie. Nyní případ míří k soudu.

„Obvinění měli způsobit škodu ve výši 11 897 053,80 korun na již proplacených nákladech na obnovu a rekonstrukci Národního hřebčína,“ uvedl státní zástupce Adam Borgula. Podle kriminalistů však hrozily ztráty mnohem vyšší.

„V rámci prvního zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací se pokusili způsobit škodu ve výši 238 599 995 korun a v rámci druhého zadávacího řízení škodu ve výši 242 590 297 korun,“ dodal Borgula.

Mezi obviněnými jsou manažeři z podniků Enteria, Geosan Group, Strabag nebo Metrostav. Původně byl stíhaný i tehdejší šéf pardubického holdingu Enteria Libor Joska. Ten ale zemřel v listopadu roku 2016, před svou smrtí se však pozastavil nad činností vyšetřovatelů.

„Vlastně se nic neděje. Žádné výslechy, žádný termín soudu, nic. Je to záležitost právníků, nyní to jde mimo nás,“ uvedl Joska i jeho kolega z konsorcia Petr Pejcha, který 31. května 2013 také skončil s pouty na rukou.

Zatímco Joska se už k případu vyjadřovat nemůže a Pejcha nyní nic komentovat nechce, dalšího z obviněných, bývalého ředitele hřebčína v Kladrubech Jiřího Jehličky, postup vyšetřovatelů zaráží.

Je to široký zátah policie na velké ryby, říká obviněný

„Je to tristní. Když člověk žije pět let v tom, že je obviněný. A přitom jsem nic neudělal. Nemám s tím nic společného. Je to otázka širokého zátahu policie na velké ryby v rybníce, kde jsem skončil i já, i když se cítím být nevinný.“ uvedl Jehlička.

Případem se nyní bude zabývat Krajský soud v Hradci Králové. Borgula upozornil, že právní kvalifikace není u všech obžalovaných stejná. Za pokus o poškození finančních zájmů Evropské unie hrozí pět až deset let vězení, stejně jako za přípravu dotačního podvodu.

Za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky i za pletichy při zadání veřejné zakázky může soud obviněné poslat za mříže na dva roky až osm let. Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže lze postihnout až pěti lety odnětí svobody.

Vyšetřování případu vyvrcholilo zatýkáním podezřelých v pátek 31. května roku 2013. Kriminalisté z Útvaru pro odhalování orgnizovaného zločinu si tehdy přišli pro šéfy stavebních firem Enteria, Metrostav, Strabag nebo Geosan.

Policisté v kuklách zapečetlili kanceláře, podezřelé odváděli v poutech. „Řádili tady celý víkend. Z trezoru vzali i peníze, které jsme kolegyni půjčovali na zaplacení bytu. Bylo to veliké. Kolegy tady vodili spoutané, jako kdyby to byli vrazi,“ popsal v roce 2013 zákrok policie Ondřej Chládek, člen představenstva firmy Enteria.

Na průběh zadržování osobně dohlížela vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Vzápětí putovali manažeři stavebních firem do vazebních věznic. Třeba právě pardubický podnikatel a šéf stavebního konsorcia Enteria Libor Joska strávil zhruba tři týdny na Pankráci.