Vzal jsem z traktoru lano a běžel k jezu, říká zachránce tří tonoucích

Čtyřicetiletý Tomáš Neškodný je příslušníkem 53. pluku průzkumu a elektronického boje, slouží v posádce Tábor a v neděli prokázal opravdu velkou sílu a odhodlání.

Nešťastná událost se stala 9. června po druhé hodině odpoledne. U jezu U Karáska v Heřmani v horkém dni odpočívala skupina dospělých s dětmi. Dvě děti skočily do vody pod jezem a začaly se topit. Zachránit je šli muž a žena, ale také oni měli v řece problémy.

Když se o tom Tomáš Neškodný dověděl, neváhal se pustit do záchranné akce. „Vzal jsem z traktoru lano a běžel jsem k jezu. Doběhl jsem akorát ve chvíli, kdy do vody skákala matka dětí. Křičel jsem na ni, aby to nedělala, ale už bylo pozdě. I matka se začala ihned topit, u jezu je voda celkem prudká,“ uvedl pro webové stránky 53. pluku četař Neškodný.

Skočil do vody, ale všechny tonoucí držel proud vody na jednom místě, bylo těžké se k nim dostat. Nakonec Neškodný s pomocí lana a jedné dívky na břehu vytáhl postupně matku a její dvě děti z vody.

„U každého zachráněného nejdříve zkontroloval, zda nepotřebuje první pomoc a pak se vrhl do vody pro dalšího,“ uvádí Michaela Brožová z 53. pluku průzkumu a elektronického boje.

I přes tři zachráněné životy ale měla událost tragický konec. Když chtěl voják skočit do vody pro posledního tonoucího, kterým byl otec rodiny, všiml si, že ho proud odnáší pryč.

„Běžel jsem a sledoval ho, ale proud byl moc rychlý. Naštěstí jsem potkal člověka s autem, se kterým jsme tělo předjeli. Když jsme muže vytáhli na břeh, začali jsme mu ještě s dalším kolemjdoucím poskytovat první pomoc až do příjezdu policie a lékařů, ale bohužel již bylo pozdě,“ dodává Neškodný.

U 53. pluku již téměř třináct let, má dvě děti. „Při záchraně tonoucích mu pomohlo hlavně pravidelné školení o poskytování první pomoci při nenadálých událostech, které vojáci každý rok absolvují,“ dodává Brožová.