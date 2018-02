Žďár přesune zbylé hroby od památky UNESCO, vznikne loučka pro poutníky

Žďárská radnice letos hodlá dokončit vymístění tří zbývajících hrobů ze zrušeného pohřebiště u poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Přesun posledních pomníků na sousední nový hřbitov vyjde na desítky tisíc korun.

„Postupně se díky jednání s pozůstalými daří vymisťovat hroby z prostoru, který dříve byl loukou pro poutníky,“ informoval starosta Zdeněk Navrátil.

Žďár nad Sázavou se ke zrušení starého hřbitova zavázal v 90. letech, když byl poutní areál zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. U kostela se nepohřbívá už od roku 1996, kdy byl na úbočí Zelené hory zkolaudován nový hřbitov.

Přeplněný starý hřbitov s přibližně 640 hroby nebyl původně součástí poutního areálu. Paradoxně ale zřízení pohřebiště přispělo v minulosti k zachování vyhořelého kostela.

Za starosty Binka získal Žďár školu, železnici i Národní dům

Žďárští radní aktuálně řešili žádost příbuzných rodiny někdejšího žďárského starosty Františka Binka (1852 - 1908). Rodinná hrobka je poblíž hlavního vstupu do kostela.

„Majitel hrobu Lubor Ostřihanský nás požádal, zda by bylo možné tento hrob přemístit na náklady města,“ uvedl starosta Navrátil. „Souhlasili jsme, ale je to podmíněné darováním hrobového zařízení městu. To je nutné k tomu, abychom mohli s pomníkem nakládat,“ doplnil k rozhodnutí radních.

Podle historiků byl František Binko významnou postavou žďárských dějin. „V letech 1896 až 1901 stanul v čele města jako starosta. V té době byla založena měšťanská škola, Žďár byl napojen na jednokolejnou železniční trať a byl vystavěn Národní dům sloužící žďárským spolkům,“ zmiňuje Miloslav Lopaur se svými kolegy z regionálního muzea.

Binko se podílel i na založení městského sboru dobrovolných hasičů. Svůj dům před smrtí odkázal pro potřeby městského sirotčince. Dokonce vznikla nadace sirotčince Františka a Josefy Binkových.

Zůstane pouze společný hrob dvou zachránců originální stavby

Na náklady města bude přemístěna také hrobka továrníka Josefa Smeykala (1862 až 1926). Ten byl spoluzakladatelem a spolumajitelem škrobáren Amylon a také župním starostou Sokola.

„Přemístění hrobu po Františku Binkovi by mělo stát maximálně 75 tisíc korun, Smeykalova hrobka o něco méně. Třetí, neznámý hrob nebude přemisťován na náklady města,“ informoval mluvčí radnice Jakub Axman. K přesunu by mělo dojít zhruba v polovině letošního roku.

Celkové náklady spojené s přesuny hrobů se podle mluvčího nedají přesně vyčíslit. „Město přispívalo na každé hrobové místo dva tisíce korun jejich majitelům jako kompenzaci. Takových hrobových míst byly řádově stovky,“ doplnil.

U zelenohorského kostela zůstane pouze společný hrob dvou zachránců originální stavby, farářů Bonifáce Procházky a jeho nástupce na klášterní faře a obrozeneckého spisovatele Matěje Josefa Sychry. Umístěný je u západní brány.

Z bývalého pohřebiště farnost znovu vytvoří loučku pro věřící jako v éře slavných barokních poutí.