Majitel nabídl k prodeji hřbitov. Lidé ze vsi se obávají o své hroby

Neobvyklý inzerát se objevil minulý týden na webu Sreality.cz. Poté, co se o něj začala zajímat MF DNES, ze stránek v úterý zmizel.

„Nabízíme k prodeji pozemek v obci Křídlůvky využívaný jako místní hřbitov o celkové rozloze 238 metrů čtverečních. S obcí ani vlastníky hrobů není uzavřena nájemní smlouva. Možno rozparcelovat na menší části a tyto prodat či pronajmout jednotlivě,“ psalo se v inzerátu.

Majitelé pozemku, jež zabírá necelou třetinu hřbitova a nachází se na něm klasické hroby, urnový háj a odpadní kontejnery, si za něj řekli 1,25 milionu korun.

Pro lidi v obci s 230 obyvateli je nyní budoucnost hřbitova tématem číslo jedna.

„Probírají to u nás všichni. Přijdu do práce a řešíme, jak hřbitov bude fungovat. Doufáme, že to zůstane tak, jak je. Hřbitov přece nikdo zrušit nemůže,“ vyjádřila obavy jedna z obyvatelek Křídlůvek, jejíž rodina má na nabízené části hřbitova hrob.

„Hned zítra se jdeme na obecní úřad zeptat, co to pro nás znamená. Kdyby nám o problému neřekla sousedka, ani bychom to nevěděli,“ doplnil ji starší manželský pár bydlící kousek od místa posledního odpočinku, kam chodí místní po polní cestě pečovat asi o osm desítek hrobů.

Může za to zřejmě chyba při restitucích, říká starostka

Podle katastru nemovitostí vlastní zmíněnou část hřbitova ze tří čtvrtin Pavel Koloděj z Prahy. Čtvrtinový podíl v ní pak má pražská společnost Farming, jež vznikla v roce 2015. Tedy ve stejném roce, kdy parcelu odkoupili od jiného soukromého majitele.

Redakci MF DNES se Koloděje nepodařilo kontaktovat. Společnost Farming, která podniká s prodejem nemovitostí, bytů i nebytových prostor, na dotaz, proč koupila pozemek, jenž je součástí hřbitova, odmítla odpovědět. A v realitní společnosti, která v úterý z webových stránek inzerát stáhla, večer nikdo nedokázal vysvětlit, z jakého důvodu už na jejím webu není.

Starostka Křídlůvek Blanka Fučíková říká, že obec, která zbylý kus hřbitovního pozemku vlastní, rozhodně částku přesahující milion korun nezaplatí. Navíc to podle ní nebylo poprvé, kdy se inzerát na internetu objevil. Fučíková už prodej části hřbitova řešila s vlastníky v minulém roce.

„Loni jsme pana majitele požádali o stažení inzerátu, protože jsme mu nabídli výměnu pozemku za jiný. Jenže lidé se začali bouřit. Připadalo jim to nepřiměřené,“ popsala spor starostka.

Před Vánocemi žádala znojemský pozemkový a katastrální úřad o vysvětlení, jak je možné, že taková situace vůbec vznikla. Ukázalo se, že chyba zřejmě nastala už v 90. letech minulého století, když lidé žádali o navrácení pozemků do soukromého vlastnictví.

„Původní majitelé pravděpodobně řešili svůj restituční nárok, jenže katastrální úřad špatně identifikoval pozemky a chybně je tam zapsal. Ze znojemského katastrálního úřadu se nám nikdo neozval, proto jsem minulý týden posílala žádost do Brna, jestli by se na to nemohli podívat oni,“ sdělila Fučíková.

Stejně jako ostatní lidé v Křídlůvkách i ona doufá, že soukromý vlastník nemůže hroby jen tak zrušit a začít na místě stavět.

Spor se může táhnout roky

Ideální řešení by podle starostky bylo, kdyby úřady pozemek přiřadily zpět pod obec. „Když byl od roku 1920 náš, měly by nám jej vrátit a majiteli dát jiný,“ dodala.

Jednou z možností, kterou teď má, je podat žalobu na určení vlastnického práva. Než bude ale jasno, čí pozemek pod hřbitovem skutečně je, může to trvat dlouhé roky.

Že jde o neobvyklou situaci, potvrdil ředitel Správy hřbitovů města Brna Marek Šamšula. „Je to zcela atypický případ a kvůli složitým zákonným vazbám nebude jednoduché ho vyřešit,“ připustil.

Podle Veroniky Vároši, mluvčí ministerstva pro místní rozvoj, pod než pohřebiště spadají, by se lidé v Křídlůvkách o zachování místa posledního odpočinku svých blízkých bát neměli.

„Jestliže mají s obcí smlouvu o pronájmu pohřebního místa, jediným, kdo může veřejné pohřebiště zrušit, je právě obec. A kdyby jej náhodou zrušil nový majitel, můžou se soudně bránit,“ nastínila možnosti Vároši.