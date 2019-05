U Hranické propasti hrozí pády stromů, rizikem je pro turisty i zábradlí

K propasti míří stále větší množství lidí poté, co zde speleopotápěči v roce 2016 naměřili zatím rekordní hloubku její zatopené části. Dálkově ovládaný robot se dostal 404 metrů pod hladinu, a i když zdaleka nedosáhl dna, Hranická propast tím pokořila do té doby nejhlubší jeskyni Pozzo del Merro v Itálii.

Zájemci o pohled do Hranické propasti letos v rezervaci Hůrka narazí nejen na cedule, které je upozorňují, že tam vstupují na vlastní nebezpečí, ale nově také na to, že mají mít na vodítku psy nebo že jim hrozí pád do propasti.

„Někteří návštěvníci nechápou, že nejhlubší zatopená jeskyně světa může být nebezpečná,“ vysvětlil správce rezervace Jiří Šafář z Agentury ochrany krajiny a přírody ČR.

Loni se u propasti odehrály dvě tragédie. Koncem dubna se po pádu do propasti zabil mladý cizinec, který byl pod vlivem alkoholu. Další smrtelný případ byl podle Šafáře sebevraždou. Ze srázu nad propastí už se zřítilo i několik psů.

Vedoucí aragonitových jeskyní Barbora Šimečková se obává, že stejné riziko hrozí při vyšší návštěvnosti také dětem. I proto už léta volá po tom, aby správci rezervace doplnili zábradlí kolem stezky k propasti o prvky, které by proklouznutí dětí zabránily.

„Zábradlí bylo asi před třemi lety vyměněno za stejný typ, který tam byl instalován už v padesátých letech. Navrhli jsme jej doplnit pletivovými panely či svislými trubkami, ale agentuře ochrany přírody se to nelíbí. Ráda bych, abychom už vybrali jednu variantu a tu instalovali dřív, než do propasti někdo spadne,“ říká Šimečková.

U propasti pokácí téměř tři desítky stromů

Podle Šafáře by navrhované řešení přišlo na zhruba půl milionu korun, které agentura k dispozici nemá.

„Navíc by to prakticky znamenalo, že by byla kolem celé propasti klec. Loni na podzim jsme se dohodli, že bude předložen nějaký jiný návrh, ale zatím jsme jej neobdrželi. Míč není na naší straně,“ hájí postoj správců rezervace Šafář.

Pokud jde o nebezpečné suché a hnilobou napadené stromy, situaci správci podle Šafáře řeší. Přestože do vegetace v rezervaci by člověk neměl zasahovat, na třicet listnáčů bude muset z Hůrky pryč.

„Na podzim 2017 spadl do jezírka veliký buk. Kdyby se posunoval hlouběji, hrozilo, že by uzavřel takzvané hrdlo ve 205 metrech pod hladinou. Tím by byl znemožněn další průzkum ve větších hloubkách. Strom se nakonec podařilo vytáhnout. Po této události jsme nechali zpracovat dendrologický posudek na stromy nad propastí,“ popsal Šafář.

„Ty, které byly vyhodnoceny jako problematické, budou asanovány. Chceme tak předejít dalším pádům do jezírka, případně i do míst, kde se pohybují návštěvníci,“ dodal.

Kácení čeká 27 stromů. „Lesy ČR na tuto akci momentálně shánějí finanční prostředky,“ poznamenal Šafář.

Hranice chtějí opravit budovu s infocentrem a přestavět přechod

Popularita Hranické propasti přiměla město Hranice k tomu, aby loni otevřelo nové informační centrum na teplickém nádraží. Sídlí v části nevyužívané, architektonicky cenné výpravní budovy. O víkendech je otevřené od dubna.

„V budově jsme zatím v pronájmu, ale v budoucnu bychom ji chtěli odkoupit a celou opravit,“ uvedl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Vzhledem k tomu, že infocentrum stojí u frekventované silnice, chce město letos investovat do přestavby nebezpečného přechodu pro chodce před nádražím.

„Měl by být osvětlen a upraven. Ze strany od lázní chceme bezbariérový přístup, osvětlení a upravit i chodník. Máme na to vyčleněny dva miliony,“ sdělil Bakovský.

Podívejte se na záběry, které pořídil robot v hlubinách Hranické propasti