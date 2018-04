Nejrizikovější úsek českých silnic stvořily v Hranicích srážky chodců auty

Přerovsko se opět dostalo do seznamu nejrizikovějších míst silnic, kde by se řidiči měli mít na pozoru. Tentokrát mu patří dokonce první místo a to kvůli na první pohled bezpečně vypadajícímu průtahu Hranicemi, přes který však přebíhají chodci. Výsledkem srážek jsou vážná zranění i smrt.