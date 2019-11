Jarmarky nebo kostýmované prohlídky. Některé hrady a zámky otevřou i v zimě

Majestátní hrad Křivoklát, jehož historie sahá až do 12. století, otevírá své brány o listopadových víkendech vždy od 9 do 15 hodin. Podle vedoucího návštěvnického provozu Ladislava Adama se lidé kromě pravidelných prohlídek mohou těšit na adventní jarmark, který se koná druhý a třetí adventní víkend, tedy 7. a 8. prosince a 14. a 15. prosince.

„Na nádvoří umístíme asi 70 stánků, součástí bude doprovodný program na hlavním nádvoří,“ zve k návštěvě Adam. Pracovníci hradu v zimě obnoví některé sbírky.

„Chystáme se doplnit část expozice věnované lovectví, abychom pro novou sezonu měli i nějaké novinky,“ dodává Adam. Křivoklát bude přístupný i ve vybrané dny v prosinci, v lednu a v únoru otevírá bránu o víkendech od 10 do 15 hodin.

Své brány nezavírá ani nejnavštěvovanější středočeská památka – hrad Karlštejn. Do 17. listopadu má otevřeno denně kromě úterý od 10 do 15 hodin. Poté do 22. prosince pouze o víkendech a od druhého svátku vánočního až do 12. ledna 2020 opět každý den s výjimkou pondělí. V nabídce bude pouze základní okruh s názvem Soukromé a reprezentační prostory císaře Karla IV. Na neděli 15. prosince tu chystají dvě exkluzivní představení slavné České mše vánoční J. J. Ryby v Rytířském sále Císařského paláce a na první adventní neděli od 14 hodin mši svatou.

Venkovské sídlo

Renesanční zámek Radim z roku 1610 leží mezi Kolínem a Českým Brodem a býval venkovským sídlem nižší šlechty. „Má osobitou atmosféru, jinou než nablýskané a pozlacené interiéry velkých sídel. Lidé tu jsou spokojení,“ míní jeho majitel Bohuslav Opatrný s tím, že zámek bude celou zimu otevřen o sobotách a nedělích. Prohlídky začínají vždy od 11 a 13 hodin. Po domluvě lze sídlo navštívit i ve všední den.

Radim nabízí dva okruhy. Jeden reprezentují sklepy obývané čeládkou. „Máme tu skvěle zachovalou černou kuchyni, lednici, jídelnu i šatlavu,“ popisuje Opatrný. K vidění je také kancelář hejtmana, který zde rozhodoval o všem dění, a strážnice. „Můžeme se pochlubit nově instalovanou galerií tapiserií dovezených z Anglie,“ dodává „zámecký pán“.

Druhý okruh zve do šlechtického patra, do dámské a pánské ložnice, reprezentační jídelny a sálu, zákristie a modlitebního koutu. „Je vybaven originálním renesančním mobiliářem, který nemá široko daleko obdoby,“ zdůrazňuje Bohuslav Opatrný, který se péči o sídlo věnuje s nebývalým elánem: „Opravy budov si vyžádaly několik litrů potu, krve a mozolů. O to mám k zámku větší vztah. Když se obleču do pracovního, tak mi leckdy návštěvníci ani neodpoví na pozdrav, protože si říkají, co ten tu vůbec dělá.“

Kostýmované prohlídky

Celoročně je otevřen také barokní zámek Loučeň na Nymbursku, v listopadu a v prosinci denně od 10 do 17 hodin.

„Návštěvníky láká naše dvacetihektarová zahrada s 12 zahradními labyrinty a bludišti. Ta je krásná každý den v roce,“ míní kastelán Loučně Vratislav Zákoutský.

Za zmínku stojí také kostýmované prohlídky zámku. „Průvodce představuje člena knížecí rodiny z období 20. a 30. let 20. století,“ přibližuje kastelán a dodává, že oblíbené jsou i víkendové dětské prohlídky. „Děti se můžou posadit za knížecí stůl, spatří hračky knížecích ratolestí. A protože kněžna Thurn-Taxis pro svá vnoučata psávala pohádky, malí návštěvníci uvidí a uslyší její pohádku,“ dodává Zákoutský. Každou sobotu v roce na loučeňském zámku pořádají večerní prohlídky při svíčkách s nezapomenutelnou atmosférou.

Ojedinělou akcí je Příběh vánočního stromečku. Od 26. listopadu do 12. ledna bude v zámku rozmístěno 21 různě zdobených vánočních stromků. „Chceme lidi seznámit s tím, jak se stromky dostaly do našich domovů,“ vysvětluje kastelán.

Lidé mohou Loučeň navštívit dokonce i na Štědrý den. Minulý rok sem v tento den zavítalo více než 400 lidí. A originálně zde pojímají také silvestrovské oslavy, které začínají už ve 13 hodin. „Silvestrem v jednu slavíme příchod nového roku s prvními lidmi na zeměkouli,“ popisuje kastelán.

Bez davů

Na rokokovém zámku Dobříš sice hlavní sezona skončila, ale až do června příštího roku zde mají otevřeno každý den kromě pondělí vždy od 8 do 16:30.

„Lidé využívají toho, že nastala takzvaná mimosezona, a tak si přijdou prohlédnout zámek, když zde nejsou davy turistů,“ míní vedoucí dobříšského návštěvnického centra Tereza Vyhlasová a zve mimo jiné na návštěvu adventního trhu na nádvoří, který se koná v sobotu 7. prosince. „Budou zde k prodeji různé laskominy a také drobné vánoční dárky,“ dodává.