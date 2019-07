Kryštof veze do Švihova malý Strahov, představí velkolepou show

Program pátek: O2 stage 16.30 vítěz talentové soutěže 9. Planeta

18.00 Sto zvířat

20.00 The Agony

22.30 Mydy Rabycad Kooperativa velká zelená stage 17.00 Michal Hrůza

19.00 Arakain a Lucie Bílá

21.30 Anna K.

23.30 Rybičky 48 sobota: O2 stage 10.45 R. Klemm - 02 live session

12.00 No Name

14.00 K. Střihavka & The Leaders!

16.00 PSH

18.00 Trautenberk

20.00 Visací zámek

22.15 Jelen Kooperativa velká zelená stage 11.15 Elis Mraz

13.00 Mirai

15.00 Wohnout

17.00 Marpo & Troublegang

19.00 Dymytry

21.00 Kryštof

23.15 Harlej