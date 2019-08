Hrady CZ s Krajčem na kole míří na Veveří, přijede i Hrůza a No Name

Hrady CZ Veveří Pátek O2 stage: Strideo, Sto zvířat, The Agony, vyhlášení nejlepších karnevalových masek, Mydy Rabycad Kooperativa velká zelená stage: Michal Hrůza, Arakain s Lucií Bílou, Anna K., Rybičky 48 Sobota O2 stage: Štěpán Urban, No Name, Kamil Střihavka & The Leaders!, PSH, Trautenberk, Visací Zámek, Jelen Kooperativa velká zelená stage: Elis Mraz, Mirai, Marpo & Troublegang, Wohnout, Dymytry, Kryštof, Harlej Vstupné: do čtvrtka stojí pernamentka 990 korun, vstup na pátek je za 540 a na sobotu za 600 korun. Na místě pak lidé zaplatí za permanentku 1 100 korun, vstupné na jednotlivé dny bude o 50 korun dražší než v předprodeji. Ubytování: ve Wüstenrot VIP kempech na dva dny lze aktuálně pořídit samostatně za 450 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1000 korun, na místě pak za 500 a 1 050 korun. V nabídce jsou i permanentky společně se vstupem za 1 300 korun a 1 850 korun.