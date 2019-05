Továrna z Hrádku chrlí šest milionů plínek za den, už je největší v Evropě

Kdyby měl vyrábět pouze pro český trh, fungoval by Drylock v Hrádku nad Nisou jen asi čtyři týdny v roce. V třísměnném provozu totiž chrlí jednu dětskou plenu za druhou. Za jeden den jich supermoderní linky vyrobí šest milionů kusů.

Většina plínek putuje z Hrádku především do obchodních řetězců v západní a severní Evropě, menší část pak do Afriky nebo Jižní Ameriky. „Jsme největším výrobcem dětských plen v Evropě, k čemuž nám pomohla i teď nově otevřená druhá výrobní hala. Oproti loňskému roku jsme zvýšili počet zaměstnanců o více než polovinu, stejně jako roční tržby,“ zmínil belgický majitel Drylocku Bart Van Malderen.

Zatímco vloni v dubnu pracovalo v Drylocku 450 lidí, dnes je to 762 zaměstnanců. A tržby se ze dvou miliard zvedly na čtyři. „Tak velký nárůst výroby během několika měsíců je hodně ojedinělý i ve světovém měřítku. Už máme všechny výrobní kapacity nové haly vyprodané a to jsme ji teď zprovoznili. Příští rok ještě plánujeme automatizovaný sklad hotových výrobků,“ upozorňuje ředitel hrádeckého závodu Leoš Preisler.

Žádné agentury ani návykáři

S náborem nových zaměstnanců přitom neměla firma při současném hladu po pracovnících problém. „Stavíme na třech pilířích. Nebereme žádné agenturní pracovníky z různých koutů světa, nemáme zájem o lidi, kteří by museli dojíždět víc než 50 kilometrů do práce a odmítáme návykáře. Děláme spoustu nárazových kontrol na alkohol či drogy a lidé to kvitují,“ sdělil personalista závodu Ondřej Kout.

Na pohovor na práci v nové hale přišlo do Hrádku dva a půl tisíce lidí. „S každým jsme mluvili osobně. Asi jsme trochu konzervativní, že nesázíme na výběr přes agenturu, ale zatím se to vyplácí. Chceme tu hlavně místní lidi a z nejbližšího okolí, nejvíc jich teď máme ze Šluknovského výběžku. Kromě řady benefitů je motivujeme tím, že máme propracovaný kariérní řád. I po roce od nástupu se můžete vypracovat na mistra nebo hlavního seřizovače,“ dodal Kout.



Případné krize v průmyslu, o které se začíná mluvit čím dál častěji, se v Drylocku nebojí. „Pleny se budou prodávat vždycky,“ zmínil Preisler.

Materiálu z obnovitelných zdrojů

Kromě dětských plen vyrábí v Hrádku i inkontinentní pleny pro dospělé. Dodávají je buď do supermarketů nebo přímo do zdravotních ústavů a nemocnic.

Únikem moči trpí v České republice zhruba jeden milion lidí. Lékařskou pomoc ale vyhledá ani ne polovina z nich. Většina se totiž za svůj problém stydí.

„Vidíme to i u nás, kdy se lidé snadněji smíří s tím, že jsou velmi nemocní než s tím, že by si měli vzít inkontinentní plenu. Každý má hranici vlastní důstojnosti nějak nastavenou. Přitom hlavně u starých lidí mohou pleny prodloužit život. Ležící pacient trpící únikem moči bez plen totiž může z mokra snadno dostat infekci, na kterou může zemřít,“ řekla ředitelka hospice svaté Zdislavy v Liberci Taťjana Janoušková.

Drylock se přitom snaží, aby jeho pleny byly co nejvíce šetrné k životnímu prostředí.



„Celulóza, ze které vyrábíme, není bělená chlórem a dáváme co nejméně potisků. Snažíme se eliminovat různé chemické látky a substance. Většinu výrobního materiálu používáme z obnovitelných zdrojů, které jsou snadno rozložitelné,“ dodal Preisler.