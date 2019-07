Hradecký kraj nechce soutěž na železniční dopravu. Věří, že tím ušetří

Nyní drtivou většinu spojů v Královéhradeckém kraji obsluhují státní České dráhy. Soukromník GW Train Region jezdí jen na třech tratích na Trutnovsku a Broumovsku. Oběma dopravcům však smlouvy na regionální spoje v závěru roku 2021 končí a kraj už pomalu hledá, kdo bude dopravu zajišťovat dál.

Stejně jako ve většině českých regionů ani v Královéhradeckém kraji nevzejde provozovatel vlaků z veřejné soutěže. Hejtmanství naposledy využije možnosti zadat zakázku napřímo. Evropská pravidla to umožňují jen do konce roku 2023.

Hejtmanství však prohlašuje, že nechce automaticky prodloužit stávající smlouvy o dalších deset let. Svědčí o tom i postup kraje, který rozdělil tratě do pěti provozních souborů.

To nahrává menším dopravcům. Zatímco provozování vlaků v celém kraji by organizačně zvládli jen s velkými obtížemi, působení v menší oblasti pro ně může být výrazně atraktivnější. Některé tratě jsou v několika oblastech současně, teoreticky by tak po stejných kolejích mohly jezdit vlaky různých dopravců.

Cestujícím by to komplikace přinést nemělo. V kraji už dnes platí jednotný tarif IREDO, otázkou však zůstává, kdo by prodával jízdenky ve stanicích.

„Tento postup (přímého zadání) je výhodný, v ostatních krajích vedl mimo jiné k optimalizaci finančních nákladů,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS).

Státní příspěvek na vlaky začne v dalších letech klesat

Pro kraj bude hrát finanční stránka velkou roli, protože v příštích letech bude příspěvek státu na provoz regionálních vlaků výrazně klesat. Hejtmanství letos dopravcům na zajištění železniční dopravy pošle 389 milionů korun, z toho 277 milionů dostane od státu. Od roku 2020 se však státní příspěvek začne snižovat. Během pěti let klesne o 100 milionů. Udržet náklady na uzdě má pomoci právě přímé zadání zakázky.

„O ekonomické otázce se dá s uchazeči daleko lépe diskutovat u jednacího stolu. Když máte nabídkové řízení, tam se o cenách nediskutuje,“ vysvětlil nevýhodu veřejné soutěže šéf dopravního odboru kraje Tomáš Jurček.

Například v Jihočeském kraji sice vloni vypsali dvě veřejné soutěže, ale přihlásily se do nich jen České dráhy a navíc s výrazně vyšší cenou, než za jakou tam jezdí doposud. V Budějovicích proto obě soutěže zrušili a i tam budou smlouvy zadávat napřímo.

Kraj brázdí čtyřicet let staré motoráky. Rád by něco lepšího

Záměr vybrat železniční dopravce kraj na začátku července zveřejnil přímým zadáním v Úředním věstníku Evropské unie. Teď se na hejtmanství diskutuje další postup. Nejdřív je třeba sepsat, co vlastně úřad po zájemcích požaduje.

Provozní úseky (výběr): Český ráj

Hradec Králové – Jičín – Turnov, Lomnice nad Popelkou – St. Paka Nymburk – Jičín Severovýchod

Hradec Králové – Choceň Týniště nad Orlicí – Broumov Pardubice – HK – Jaroměř Jaroměř – Trutnov Severozápad

Velký Osek – Hradec Králové Jaroměř – Stará Paka Chlumec n. C. – St. Paka – Trutnov Jihovýchod

Velký Osek – HK – Choceň Týniště nad Orlicí – Letohrad Doudleby n. O. – Rokytnice v O. h. Česko-polské pohraničí

Teplice nad Metují – Meziměstí Trutnov – Královec Trutnov – Svoboda nad Úpou

„Patří sem například specifikace počtu a vybavení kolejových vozidel, stanovení rozsahu dopravních výkonů, kompenzace za poskytování veřejné služby, způsob její úhrady, dále stanovení ukazatelů kvality, tarifní podmínky a v neposlední řadě sankce za neplnění povinností,“ uvedl Michal Friček z tiskového oddělení kraje.

„V tuto chvíli ještě není rozhodnuto, jakým způsobem přesně půjdeme. Nabízí se postup Ústeckého kraje, který oslovil všechny dopravce s drážní licencí, jestli mají zájem se ucházet o veřejné služby v přepravě cestujících na území kraje. Pak budou zahájena jednání, kde se specifikují technické a smluvní podmínky, a poté uchazeči výkony nacení,“ popsal možný scénář Jurček.

Hlavní výhodou přímého zadání je právě to, že se o parametrech smluv může diskutovat, zatímco ve výběrových řízeních musejí být předem specifikované a k tomu poměrně obecné.

Soukromníci už dávají najevo, že o zakázku stojí

Kraj chce navíc využít toho, že stát do železniční infrastruktury v posledních letech investuje a s novými vozy by mohlo být cestování na železnici výrazně rychlejší a komfortnější než dosud.

Ještě dnes na některých spojích i do Hradce Králové jezdí 40 let staré motoráky řady 810 a nejmodernější vozy ve výbavě Českých drah v kraji - pronajaté motorové vlaky Stadler - bude muset dopravce na konci roku vrátit do Německa.

Zájem o rozšíření služeb by mohl mít nejen GW Train Regio, ale i LeoExpress, který nově bude jezdit pro Pardubický kraj na Orlickoústecku. Zájem hlásí i další dopravci.

„Chceme se účastnit všech tendrů a vyhledávat nové příležitosti. Určitě bychom se rádi této soutěže zúčastnili,“ potvrdil mluvčí Arrivy Martin Farář.

„Pokud budou podmínky férové a budeme mít šanci uspět, předpokládám, že budeme mít zájem,“ řekl Aleš Ondrůj z RegioJetu, který bude od prosince obsluhovat některé linky v Ústeckém kraji.