Hradci rostou náklady na MHD. Zaskočil okolní obce citelným zdražením

Lidé mohou nasednout v centru Hradce Králové na linku městské hromadné dopravy (MHD) a nechat se pohodlně odvézt až na vesnici pár kilometrů za městem. Spoje hradeckého dopravního podniku jezdí do některých obcí ve špičce až čtyřikrát za hodinu.

Jenže od příštího roku Hradec požaduje za tento komfort mnohem vyšší částky.

„Nějaké menší zdražení se dá očekávat, ale toto je meziroční nárůst o 50 procent. To nás překvapilo, protože v rozpočtu to žádná obec asi neměla. U nás je to navýšení o 650 tisíc korun za rok,“ přiznává starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák.

Vysoká je jedinou obcí jižně od krajského města, která ještě leží v Královéhradeckém kraji. Dopravní spojení tam proto zajišťuje více městských autobusů než regionálních spojů. V pracovní dny tam hradecká MHD zajíždí osmnáctkrát.

Obec tak za její provoz doplácí nejvíce. Z 21milionového rozpočtu nyní městu posílá 1,25 milionu korun, v příštím roce už to bude zhruba 1,9 milionu, tedy skoro desetina obecního rozpočtu.



Městské autobusy obsluhují kromě Vysoké nad Labem také Stěžery, Lochenice, Předměřice nad Labem, Divec a Běleč. V Předměřicích za ně dosud ročně platí 790 tisíc, ve Stěžerách zhruba milion korun. Návrh stěžerského rozpočtu na příští rok už počítá s navýšením na 1,5 milionu.

Náklady rostou, samotný Hradec zaplatí za kilometr víc než obce

Podle radnice v Hradci Králové navýšení reaguje na stále se zvyšující náklady. Město navíc argumentuje tím, že okolní obce budou i po navýšení poplatku přispívat dopravnímu podniku nižší sumu na kilometr jízdy, než kolik platí Hradec Králové. Podle výpočtů radnice kilometr jízdy ve městě přijde asi na 37 korun.

„Hledali jsme cestu, která by pro obce byla ještě přijatelná. Chápu, že to pro ně není snadné, ale dopravu mají zajištěnou nejen našimi autobusy, ale i meziměstskou dopravou. Hledali jsme řešení, abychom nepřesáhli cenu, za kterou jezdí meziměstské autobusy,“ vysvětluje náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO), v jejíž gesci jsou městské organizace včetně dopravního podniku.

Regionální autobusovou dopravu platí Královéhradecký kraj. Jím objednané spoje ročně najedou 18,5 milionu kilometrů. Letos za ně kraj zaplatí 405 milionů korun, což je zhruba 22 korun za kilometr.

Platby za městské autobusy jsou stejné pět let, zní z radnice

Radnice argumentuje tím, že platby obcí za městské autobusy se už pět let neměnily, přestože náklady dlouhodobě rostou. Jednou z variant bylo i omezení linek.

Hlavní položkou v rostoucích nákladech dopravního podniku je zvyšování platů. Hradec se bojí, že pokud by mzdy nenavýšil, přišel by o část řidičů, kterých je na trhu nedostatek. Do podobné situace se letos dostal dopravní podnik v Pardubicích. Ten musel kvůli odlivu řidičů od září prodloužit intervaly na některých linkách a jednu linku zrušit úplně. Chybí mu 30 šoférů.

„Chceme tomuto problému předejít. Proto se letos zvedne dotace města dopravnímu podniku o 25 milionů korun,“ říká Pourová.

Hradec naposledy navyšoval platbu dopravnímu podniku v polovině loňského roku. Dodatečná injekce 20 milionů korun šla tehdy také především na platy. Současné vedení města však firmu nutí i do rozšiřování nabídky ostatních služeb. Více vydělávat by měl podnik třeba na myčce nebo autoservisu.

Pomoc slíbil kraj. MHD je někde náhradou za regionální spoje

Podle radnice by mělo navýšení ceny pro obce přinést dopravnímu podniku zhruba dva miliony korun ročně. Některé obce však už avizovaly, že možná počet objednávaných spojů omezí.

„Kdybychom to měli celé platit, určitě bychom škrtali. Máme data vytíženosti autobusů, takže kde jezdí málo lidí, tam bychom je zrušili,“ potvrzuje Jiří Horák.

Obce se obrátily o pomoc na Královéhradecký kraj. Ten slíbil, že jim bude zvýšené náklady kompenzovat.

„Dohodli jsme se, že budeme hledat řešení. Jsou tam spoje, které bychom za jiných okolností museli objednávat v rámci veřejné dopravy. Obce se dostaly do problémů, s nimiž nepočítaly, a my se k tomu musíme postavit čelem,“ prohlašuje náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS).

Některým obcím kraj už nyní část městských autobusů proplácí, protože přes ně nejezdí dost regionálních spojů.

Elektrobusy šetří? Zatím ne

Kromě vyšších nákladů na personál stihne dopravní podnik v příštím roce ještě jedna rána. Za dodávky elektřiny si připlatí 35 procent. Přitom už letos nakupuje energii o 15 procent dráž než v loňském roce. Firma, která v posledních letech stále více nasazuje do provozu trolejbusy a elektrobusy, si tak za dva roky za elektřinu zaplatí o 50 procent více než dříve.

„V příštím roce nás tak elektřina přijde zhruba o dva až tři miliony dráž,“ potvrzuje ředitel dopravního podniku Zdeněk Abraham.

Dopravce už několik let nenakupuje elektřinu sám, ale v rámci úspor ji soutěží radnice pro všechny městské organizace. Přitom firma počítala s tím, že díky přechodu některých autobusů z nafty na elektřinu naopak ušetří.

„Úspora měla být mezi dvěma a třemi miliony korun. Největší benefit, který jsme od elektromobility očekávali, tedy že nám elektrobusy budou šetřit energii za provoz, se tak příští rok neprojeví,“ dodává Abraham.

Přesto je podle ředitele provoz elektrobusů výhodnější než klasických naftových vozů. Zatímco na naftu ujede autobus jeden kilometr za 11 korun, elektrobus na stejné vzdálenosti stojí asi tři až čtyři koruny.