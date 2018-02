Hradec Králové začne rozdávat tašky na tříděný odpad

Před necelými dvěma lety Hradec Králové vybavil rodinné domy popelnicemi na papír a plasty a podíl nevytříděného komunálního odpadu v dotčených částech města klesl až na polovinu. Nyní chce hradecká radnice v třídění odpadu podpořit i obyvatele bytů.

„Cílem všech těchto aktivit je zefektivnit odpadové hospodářství města a postupně snižovat množství nevyužitelného odpadu, který je jinak nutné ukládat na skládkách. Tyto kroky je nutné zavést také s ohledem na zákonem stanovený termín zákazu ukládání využitelných odpadů na skládky v roce 2024,“ řekl náměstek primátora Jindřich Vedlich, do jehož gesce oblast odpadového hospodářství spadá. Zlepšení podmínek pro třídění odpadů na sídlištích chce město navázat na úspěšnou první etapu projektu „Třídíme v Hradci“, kdy byly nádoby na třídění odpadu nabídnuty ve vybraných lokalitách obyvatelům rodinných domů.

První etapa pilotního projektu v městských částech s bytovou zástavbou je vymezena od křížení ulice Veverkova a Jugmannova ve vazbě na ul. Baarova a oblast Labská Kotlina I. „V této oblasti projektu bude zvýšeno i množství nádob na tříděný odpad. Pilotní projekt potrvá minimálně jeden kalendářní rok. Poté bude vyhodnocen a bude rozhodnuto o jeho dalším rozšíření na území města,“ dodal Vedlich.

Domácnosti dostanou od města zdarma sadu plastových tašek na separovaný odpad – papír, plast a sklo na základě informačního letáku, který je v dané oblasti distribuován do příslušných schránek. Tašky jsou skladné, vyrobené z omyvatelných materiálů a slouží k opakovanému použití.

Zájemci si sadu tašek na separovaný odpad mohou vyzvednout v informačním stánku Hradeckých služeb, který bude stát v úterý 13. února od 17 do 18.30 hodin u restaurace Metuje a ve čtvrtek 15. února od 17 do 18.30 hodin před vstupem do ZŠ Josefa Gočára z ulice Labská Kotlina. Po tomto datu budou tašky obyvatelům zmíněných ulic k dispozici oproti informačnímu letáku v Infocentru Hradec Králové na Eliščině nábřeží do 30. dubna nebo do vydání všech zásob. Tašky mohou k třídění obyvatelé používat ihned od jejich obdržení.