Hradci se nedaří investovat. Ta neschopnost je trapná, říká i primátor

Nové stavby se nedaří připravovat a když už se stavět začnou, potýkají se s problémy. Opozice viní vedení města z neschopnosti a problémy přiznává i primátor Zdeněk Fink.

Rekonstrukce Střeziny za bezmála 155 milionů korun běží od začátku roku, ale už nyní jsou práce v několikatýdenním skluzu. Teď navíc město potřebuje se stavební firmou Prima podepsat upravenou smlouvu.

„Ta smlouva není úplně v aktuálním znění, nejsou tam některé věci z hlediska posledních dodatečných informací, kterých je 155. Je potřeba upřesnit harmonogram,“ vysvětluje poněkud tajemně náměstek primátora pro investice Jindřich Vedlich (Slušná politika a Hradečtí patrioti).

Nově bude město platit na stavbě vícepráce za 600 tisíc korun, připouští Vedlich: „Je to u takto rozsáhlých investic standardní. Vícepráce se týkají nálezu azbestu v jedné z budov, posunutí dispozic výtahu a navíc vody, jež se tam objevila při desktrukčních pracích, takže půjde i o podříznutí toho objektu.“

Firma: dokumentace je nekvalitní

Projekt prý má podle hradecké společnosti Prima, která Střezinu staví, velké nedostatky. „Zásadním problémem je nekvalitně zhotovená projektová dokumentace. Upozorňovali jsme na to v rámci kontrolních dnů na stavbě a věříme, že ve spolupráci s městem lze dokončit dokumentaci tak, aby byl projekt ke spokojenosti všech zainteresovaných úspěšně dokončen,“ říká právní zástupce společnosti Pavel Moník.

Letos se má na Střezině prostavět 80 milionů, přestavba je naplánována do několika etap a měla by být hotova v březnu 2020. Podle Vedlicha se práce nezastavily: „My se domníváme, že ten projekt obsahuje určité chyby, nicméně tvrdíme, že se podle této dokumentace postavit dá, máme to i ve vyjádření firmy, která dozorovala tvorbu projektové dokumentace.“

Na problémy v projektu upozornil na konci dubna v MF DNES i ředitel ZUŠ Střezina Karel Šust: „Jsem v roli trpně přihlížejícího. Bohužel dohodu komplikují nejasnosti v projektu, které je třeba opravovat, protože jsou staré už několik let. Zdržení je i na straně objektivních příčin, jako je například spodní voda.“

Problémy s hradeckými investicemi přiznává i primátor města Zdeněk Fink (HDK): „Ta neschopnost investovat začíná být v našem městě trapná. Nedaří se to, i když člověk nedělá chyby. Různé spolky a hnutí rozporují věci a samozřejmě někdy jim to svými chybami usnadňujeme. U Střeziny došlo k chybám ze strany města i stavitele.“

Vázne i stadion, opozice kritizuje neschopnost investovat

Ve skluzu je také příprava stavby fotbalového stadionu. Město dosud nemá projekt, aby mohlo vyhlásit soutěž na stavitele. „Prováděcí dokumentace měla být několik měsíců hotova. Firmě už naskočilo penále přes milion korun,“ říká primátor.

Jeho investiční náměstek Vedlich ale stále nemá jasno, jak výběrové řízení na stavbu za víc než půl miliardy korun město vypíše:

„Máme na stole tři varianty. Buď je to stavba západní tribuny, nebo tribuna s oběma boky, nebo s jedním bokem. Zastupitelům bych chtěl předložit jednu variantu. Plánovali jsme, že tendr budou schvalovat na konci dubna. Teď si myslím, že pokud bude dokumentace v pořádku, budou výběrové řízení schvalovat na konci června.“

Nízké investice města kritizuje i řada opozičních zastupitelů. Jedním z nich je Martin Hanousek (Strana zelených).

„Kapitálové výdaje už několik let radikální klesají. Zatímco v roce 2013 to bylo 580 milionů, loni už jen 148 milionů korun. To je setrvalý radikální pokles. Tady by měly být investice čtyřikrát větší, a přitom, když už se něco investuje, město to ani nepotřebuje. Často se to dělá, aby se vyčerpaly evropské dotace. Jsou tady nesmyslná infocentra, přitom se neřeší Benešovka, Velké náměstí, Severní terasy, které hrozí sesuvem. V tomhle město dlouhodobě nefunguje,“ říká Hanousek.

Podle něj pokles investic způsobila neschopnost: „Na městě nemají jasně dané investiční priority a město nemá pro investice ani dobrý tým.“