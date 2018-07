Výpadovka na Jičín kvůli opravě povrchu kolabuje, práce potrvají do září

Řidiči musejí při průjezdu počítat se zdržením. Auta sice nestojí, ale pohybují se pomalu. V dopravní špičce sahá kolona z města až za most přes Labe. Auta se štosují také před kruhovým objezdem na okraji Hradce Králové.

„Opravu jsme schválně plánovali na dobu prázdnin, abychom pokud možno eliminovali problémy. Bohužel je to příjezd od Jičína, Náchoda a ještě od Poděbrad. Na kruháku se to sbíhá, takže problémy to bohužel dělat bude. Jsme připraveni dělat maximum, abychom to do konce prázdnin stihli,“ říká krajský šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Hradci Králové Marek Novotný.



Oprava je původně plánovaná na 2,5 měsíce. Hotová má být nejpozději koncem září. Silničáři na ní nejprve odfrézují koberec a asfaltové konstrukční vrstvy, celkem 12 centimetrů. Pak položí nový povrch. Opravovaný úsek má délku 1,6 kilometru.

Pracuje se na třetině šíře vozovky. Ve zbývajících dvou třetinách jsou dva jízdní pruhy o šířce alespoň 3 metry. Provoz je obousměrný, ale například ve směru od města platí po celém úseku zákaz odbočenní vlevo. Řidiči tak musejí až na kruhový objezd a pak se k odbočce vrátit.

Další oprava začala tento týden také na výjezdu z Hradce Králové na Moravu. Rekonstruuje se zhruba 500 metrů silnice I/35 za odbočkou na Nový Hradec Králové. Stavbaři tam vymění nejen koberec a konstrukční vrstvy vozovky, ale i podloží. Práce mají postupovat po úsecích.

Na stejné silnici se přitom opravuje i okružní křižovatka Brněnské ulice a městského okruhu. Kvůli ní jsou po Moravském Předměstí vedené dvě objízdné trasy. ŘSD přitom původně chtělo opravovat i nedaleký most přes Labe u hradecké fakultní nemcnice.

„Magistrát nám to nepovolil realizovat současně. Ukazuje se však, že Brněnská nedělá skoro žádné problémy, že se v Hradci žádné trustní kolony netvoří. Klidně jsme ten most mohli dělat spolu s uzavírkou. Bylo by to z jedné vody na čisto,“ obhajuje původní plány Novotný.

Poblíž Hradce Králové čekají na řidiče i další zdržení. Stále se pracuje na obchvatu Třebechovic pod Orebem na silnici I/11, kde je doprava vedena kyvadlově. Práce pokračují i na hlavním tahu na Jičín a Liberec. Silnice I/35 u Sadové je stále rozkopaná a i tam se jede jen jedním pruhem.