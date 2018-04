Stavbu střelnice vyšetřuje policie, zmizel kus lesa i dřevo

Proti plánu na vybudování střelnice poblíž Kobeřic na Prostějovsku od počátku protestuje naprostá většina místních obyvatel a podepisují kvůli tomu i petici. U obce už funguje lom, a lidé se proto obávají dalšího hluku.

S projektem přišel policista Tomáš Fiala z nedalekých Nezamyslic. Na místě již zplundroval část lesa, provedl masivní terénní úpravy a bez povolení majitelů zasáhl i na sousední pozemek. Jeho vlastníci se nyní rozhodli, že kvůli tomu podají trestní oznámení.

Právní zástupce majitelů a současně starosta sousedního Brodku u Prostějova Radek Rozmánek potvrdil, že trestní oznámení pro krádež podal na neznámého pachatele.

„Někdo vtrhl na pozemek, nikoho se neptal, vykácel dřevo a odvezl ho kdovíkam. Škoda se bude ještě upřesňovat, ale my jsme přesvědčeni, že je určitě vyšší než pět tisíc korun.“ Pokud by hodnota ukradeného dřeva této hranici nedosáhla, šlo by jen o přestupek.

Policie již vyšetřování rozjela a má k dispozici první výslechy podané do protokolu. Policista Fiala se hájí tím, že pokyn k takovému kácení nikdy nedal a při terénních úpravách se vycházelo z mylně zaměřeného pozemku.

MF DNES poslala Fialovi minulý týden další konkrétní otázky, policista však neodpověděl.

Policista: Vše je v souladu se zákonem, jde jen o terénní úpravy

To ovšem není jediný problém s legislativou, s kterým se strážce zákona musí potýkat. Kritici střelnice jsou přesvědčení, že masivní terénní úpravy jsou nepovolené, případ proto přímo na místě prošetřoval stavební úřad.

„Vyhodnocujeme získané poznatky týkající se úprav terénu na sledovaném pozemku. Budeme zjišťovat, zda provedená úprava terénu splňuje definici stavebního zákona,“ sdělil vedoucí Stavebního úřadu v Prostějově Jan Košťál.

„Co se týče údajné střelnice, při kontrolní prohlídce bylo jednoznačně zjištěno, že na pozemku nebyla žádná střelnice vybudována a ani není pozemek jako střelnice využíván,“ dodal.

Na jednání obecního zastupitelstva Hradčan-Kobeřic policista Fiala vysvětloval, že podle něho jsou veškeré práce v souladu se zákonem.

„Aktuálně se nejedná o výstavbu střelnice, ale pouze o terénní úpravy. Do budoucna mám vizi postavit tam malou klubovou střelnici pro pár lidí,“ tvrdil.

Bez povolení zmizelo 2 700 metrů čtverečních lesa

Problém je v tom, že podle stavebního zákona terénní úpravy, které podstatně mění vzhled nebo odtokové poměry v lokalitě, vyžadují rozhodnutí o změně využití území. To není nutné, pokud jsou úpravy do výšky 1,5 metru na ploše do 300 metrů.

U Kobeřic ovšem těžké stavební stroje vykácely část lesa, na ploše mnohonásobně větší než 300 metrů přemístily tuny zeminy, navršily dlouhé čtyři až pět metrů vysoké valy a razantně proměnily charakter celého místa.

Podívejte se na obří valy, které u vsi vyrostly pro místními nechtěnou střelnici:

Kromě stavebního úřadu si na celý případ posvítí také inspekce životního prostředí, která už rovněž rozjela vlastní vyšetřování a byla se na místě podívat.

„Na parcele došlo k vykácení porostu dřevin na pozemku o ploše zhruba 2 700 metrů čtverečních, a to bez povolení orgánu ochrany přírody,“ potvrdil ředitel Oblastního inspektorátu Olomouc České inspekce životního prostředí Radek Pallós.

Podle zákona o ochraně přírody povolení ke kácení není třeba, pokud plocha nepřesahuje 40 metrů. Obecní úřad Hradčany-Kobeřice navíc vydal povolení ke kácení pouze u 17 kusů dřevin s obvodem kmene přes 80 centimetrů.

„Byla shledána možná pochybení v oblasti zákona o ochraně přírody a u osoby podezřelé ze spáchání přestupku bude provedena kontrola za účelem zajištění podkladů pro případné zahájení přestupkového řízení,“ sdělil ředitel olomouckého inspektorátu.

Starosta pro lidmi nechtěnou střelnici prodal pozemky

Starosta Karel Svoboda tvrdí, že zatím nemůže nic dělat. „Kácení se povoluje nad určitý průměr a zbytek je jen na oznámení. Nevím, kolik stromů pokácel. Nyní to šetří inspekce životního prostředí a víc vám k tomu neřeknu,“ uvedl starosta.

Od stavebního úřadu nebo od policie obec zatím žádný oficiální výsledek šetření nedostala. Obecní zastupitelstvo však s výstavbou střelnice nesouhlasilo.

„Toto usnesení může být zrušeno nebo změněno jedině dalším usnesením zastupitelstva, takže zamítavé stanovisko k vybudování střelnice je pořád platné a schválené,“ potvrdil starosta.

Podle kritiků má ovšem starosta na celé věci svůj díl odpovědnosti. Lidé mu vyčítají, že nehájí zájmy obce a že jde policistovi Fialovi na ruku. Sám mu totiž prodal dotčené pozemky, které předtím koupil od obce, a velmi slušně na tom vydělal. Starosta to odmítl.