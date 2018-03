Lidé u vsi nechtějí střelnici, starosta vydělal na prodeji pozemků pro ni

Pro Svobodu šlo o velmi dobrý obchod. Jako první muž obce koupil v roce 2009 od Kobeřic několik pozemků u silnice směrem na Brodek u Prostějova. V létě a v prosinci loňského roku je pak za pětinásobek prodal policistovi Tomáši Fialovi z nedalekých Nezamyslic. Na transakci Svoboda vydělal kolem 130 tisíc korun.

Fiala se v lokalitě před pár týdny pustil do masivních terénních úprav, protože zde chce postavit střelnici. Starosta mu zde navíc povolil kácení stromů. A to i přesto, že naprostá většina místních proti vzniku střelnice protestuje s tím, že už trpí provozem nedalekého kamenolomu. Děsí se dalšího zdroje hluku, proti střelnici tak vznikla petice, kterou podepsala většina obyvatel.

Proti jsou navíc i zastupitelé. „Starosta nekope za obec, protože jinak by nevydal povolení ke kácení stromů. Řekl by, nic nekácej, dokud nebudeš mít stavební povolení. Starosta měl všechno stopnout, jakmile se tam začaly dělat první terénní úpravy. Měl okamžitě jednat, ale nic neudělal,“ zlobí se člen obecního zastupitelstva Petr Šenkyřík. Podle něj starosta nehájí zájmy obce.

„Od obce si koupil dotčené pozemky, to je věc zastupitelů, kteří mu to schválili. Oni si musí před sebou obhájit, jestli to bylo v pořádku,“ dodal.

Podpisy pod koběřickou petici pomáhal shánět například Jaroslav Nejezchleb.

„Já si myslím, že starosta je v přímém střetu zájmů, protože prodal pozemky pod střelnicí a nyní se s tichým souhlasem dívá na to, co se tam děje. Z titulu své funkce by měl jednat v zájmu obce a občanů, to bohužel nedělá. Je tady jasné usnesení zastupitelstva, které se střelnicí nesouhlasí,“ argumentuje.

„Za koho kopete?“ spílali pak svému starostovi na posledním jednání obecního zastupitelstva i někteří obyvatelé Kobeřic.

Střelnice je jen vize, vzniknout tam nemusí, říká starosta

Starosta Svoboda výtky odmítá. „Vyčítala mně to akorát jedna paní a povolení na kácení není v oblasti střelnice. Majitel netvrdí, že tam nakonec střelnice bude, má jen takovou vizi, nic jiného,“ brání se starosta s tím, že obecní zastupitelstvo střelnici zamítlo, usnesení je platné a on ji nemůže svévolně povolit.

Na tom, že vydělal peníze na transakcích s obecními pozemky, nevidí nic špatného.

„Dobře, ale vezměte si, že když jsem je kupoval, byla cena orné půdy 13 korun a dnes se prodává za 30 korun. To nebyly pozemky určené k zástavbě, ale takový bordel, kde nikdo nepředpokládal, že tam někdo bude něco budovat,“ tvrdí starosta.

O povolení na stavbu střelnice podle něj zatím nikdo nepožádal. „Má tam být kontrolní den stavebního úřadu ohledně vybudovaného valu,“ dodal.

Do masivních terénních úprav a kácení u silnice mezi Kobeřicemi a Brodkem se majitel pozemků, policista Fiala, pustil na začátku roku. Na posledním jednání zastupitelstva prohlašoval, že vše je v souladu se zákonem.

„Aktuálně se nejedná o výstavbu střelnice, nyní tam probíhají pouze terénní úpravy. Do budoucna mám vizi postavit tam malou klubovou střelnici pro pár lidí,“ tvrdil.

Stavební úřad vše prověří, na konci března chystá kontrolu

Podle stavebního zákona však terénní úpravy, které podstatně mění vzhled nebo odtokové poměry v lokalitě, vyžadují rozhodnutí o změně využití území. To není nutné, pokud jsou terénní úpravy do výšky 1,5 metru na ploše do 300 metrů.

U Kobeřic ovšem těžké stavební stroje zplundrovaly část lesa, na ploše mnohonásobně větší než 300 metrů přemístily tuny zeminy, navršily dlouhé, čtyři až pět metrů vysoké valy a razantně proměnily charakter místa.

Úředníci situaci prověří. „Stavební úřad provede kontrolní prohlídku na sledovaném pozemku a bude zjišťovat, zda zemní práce odpovídají definici pro terénní úpravy podle stavebního zákona,“ potvrdil vedoucí Stavebního úřadu v Prostějově Jan Košťál. Prohlídka se měla konat minulý týden, ale Fiala se omluvil. Nový termín je na konci března.

Petice místních obyvatel upozorňuje na obrovský rozsah terénních úprav, které jsou podle nich nelegální a vedou k závěru, že se nebude jednat pouze o malou střelnici pro několik sportovních střelců. Střelnice má ležet jen pár set metrů od prvních domů.

„Pokud bude tato střelnice povolena v bezprostřední blízkosti obce, nepovede to jen k závažnému snížení naší kvality života a bydlení, ale také k významnému snížení hodnoty a tržní ceny našich nemovitostí,“ stojí v dokumentu, pod nějž připojila podpis naprostá většina místních.