Opravy hradu v Malenovicích skončily, památka má svou podobu z 18. století

12:10

Zvenku by měl vypadat jako v 18. století. Alespoň co se barevnosti fasády týče, chtěli odborníci vrátit hrad ve Zlíně-Malenovicích do této podoby, již dokládají historické záznamy. To se během rok a půl trvajících oprav a stavebních prací podařilo a za dva týdny přivítá historické sídlo první návštěvníky.