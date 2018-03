Nový pán Trosek je robot Čenda, návštěvníky provede hrou Čertova mřížka

Pamětníkům připomene legendárního robota Emila z populárního seriálu Československé televize, který bavil diváky před šedesáti lety. Robot Čenda, nový symbol hradu Trosky, ale není na rozdíl od Emila herec navlečený do sci-fi kostýmu. Vypadá spíše jako mimino. Nechává se sice nosit v náručí, ale umí toho tolik, že může na Troskách pracovat jako průvodce.

„Robot Čenda bude na Troskách účinkovat ve hře Čertova mřížka, jež navazuje na populární únikové hry,“ říká Lucie Bidlasová, mluvčí Národního památkového ústavu v Libereckém kraji.

„Týmy ale nepátrají po tajemstvích a kódech v místnostech, ale objevují je po celém hradě. Čertova mřížka je ojedinělá díky různým technickým vychytávkám umístěným na hradě. Komunikují s robotem Čendou i s lidmi, kteří ho mají s sebou.“

Čenda vydrží nabitý dvacet hodin

Trosky otevře kastelán Lubomír Martinek 30. března, ale Čendovy chvíle přijdou až v hlavní turistické sezoně – tedy v létě. Jeho domovem se stane nové turistické informační centrum pod hradem. Památkáři ho pronajali společnosti Well Done Agency.

Ředitelka turistického informačního centra na Troskách Markéta Jandová a kastelán Trosek Luboš Martinek předvádí robota Čendu. Toho si mohou za poplatek zapůjčit návštěvníci hradu. Turisty pak zatáhne do napínavé hry Čertova mřížka, která trvá asi devadesát minut.

Hra Čertova mřížka pochází od autorů Martina Šedivého a Adama Plháčka. Robot Čenda provádí turisty po šifrovaných stezkách a místech. „Turisté projevují o robota velký zájem. Během hlavní návštěvnické sezony si skoro neodpočine,“ upozorňuje Markéta Jandová, ředitelka turistického informačního centra na Troskách. „Hra Čertova mřížka trvá asi devadesát minut. Robot je na elektřinu a nabitý vydrží dvacet hodin.“

Čenda pozná, kde se na Troskách nachází a do jaké se dostal situace. „Ví, co kdy musí udělat a co očekávat od lidí,“ dodává Bidlasová. „Robot umí reagovat na chycení za ruce, na poklepání, na svou polohu i na svou pozici na mapě.“

Čenda obsahuje GPS, barometr a gyroskop. Dokáže ovládat zařízení připojené na jeho ruce a nohy. Pokud by ho chtěl někdo ukrást, majitel by rychle zjistil, kde se robot právě ukrývá.

„Čenda mluví, hraje, směje se, mrká a svítí očima,“ konstatuje Bidlasová. Pokud někdo sáhne robotovi na nos, uslyší od něj, ať to nedělá. Robot si rovněž umí říci o vlídné a šetrné zacházení. Když ho někdo otočí hlavou dolů, Čenda požádá o vrácení do původní přirozené polohy. „Kdyby si robota chtěli půjčit pouze děti, nedáme jim ho,“ podotýká Jandová. „Musí s nimi být alespoň jeden dospělý.“

Čenda přijde až na 1 200 korun

Hra Čertova mřížka s Čendou v hlavní roli se hodí pro skupiny od dvou do šesti lidí. Vypůjčení robota vyjde na 900 až 1 200 korun.

Robot na Troskách není jedinou novinkou na státních hradech a zámcích v Libereckém kraji. Na Bezdězu otevřou nově opravený Templářský palác a vystaví archeologické nálezy. Na zámku v Zákupech se chystají na kulaté narozeniny. Medvěd Medoušek, huňatý obyvatel hradního příkopu, oslaví dvacáté páté narozeniny.

„Na Sychrově znovu zpřístupníme doplňkovou prohlídkovou trasu s romantickým názvem Zlatý poklad,“ uvádí Miloš Kadlec, krajský ředitel památkového ústavu. „Zlatý poklad představuje šperky a plastiky z drahých kovů od turnovského rodáka Františka Khynla. Obohatíme je o zlaté církevní kalichy a monstrance.“