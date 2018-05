Na zřícenině lukovského hradu hledají dobrovolníci zapomenutou bránu

„Ze vstupního portálu se dnes nedochovalo téměř nic. Hledáme základy v zemi v jižní části areálu hradu. Ukázalo by se nám, kam celé předhradí sahalo a kudy se do něj vstupovalo,“ vysvětlil předseda Spolku přátel hradu Lukova Jiří Holík.

Dobrovolníci, kteří zříceninu opravují, už byli před pár dny přesvědčeni, že tajemný vstup objevili.

„Narazili jsme na kamennou desku v zemi, která by tomu mohla odpovídat. Po bližším zkoumání jsme ale došli k názoru, že zřejmě o bránu nepůjde. Je to složitá věc, protože neexistují žádné relevantní nákresy, jak přesně to na hradě vypadalo,“ popsal Holík s tím, že celou věc konzultuje s památkáři.

Práce se letos přesouvají do hradního příkopu

Pokud by se původní vstup podařilo odhalit, nadšenci by jej rádi alespoň symbolicky znovu vystavěli a hradní areál by tak získal další atraktivní místo.

Za poslední roky jich tu přibylo hned několik. Jedním z největších lákadel se stala nově otevřená věž Svatojánka, která loni získala titul Památka roku. Dobrovolníci také v loňském roce opravili hradbu pod věží.

Letos se práce na obnově hradu přesunou do hradního příkopu, pod most spojující dolní a horní hrad. Úsek severozápadní hradby dolního hradu tam již pokrylo lešení.

„Je to velmi zachovalá část, ale je potřeba zdivo přespárovat a vyplnit duté prostory, které se v hradbě vytvořily,“ informoval šéf hradního spolku.

Ve finále tak Lukov získá velmi zachovalý kus hradeb s cimbuřím či prostorami pro střílny. Zajímavé je, že tuto část nejen v minulosti neponičili nepřátelé, ale ani nerozebrali místní v době, kdy už byl hrad opuštěný.

„Byla to běžná praxe, že místní rozebírali a odnášeli části hradu jako stavební materiál. Ke zdi, kterou se chystáme opravovat, byl přes hradní příkop špatný přístup, což ji zřejmě zachránilo.“

Pohádkový okruh po okolí hradu

Na jedné z nejnavštěvovanějších památek ve Zlínském kraji letos chystají i řadu dalších novinek. Velkým zpestřením pro rodiny s dětmi by měl být pohádkový okruh po okolí hradu.

Bude měřit okolo tří kilometrů a návštěvníky provede nejen areálem hradu, ale i okolní přírodou. Příjemnou procházku bude možno absolvovat i s kočárkem.

„Plánujeme deset zastavení, na nichž se lidé dozvědí něco o místních pověstech. Navíc budou mít možnost vyluštit tajenku, za jejíž správné sestavení dostanou speciální odměnu,“ přiblížil Holík s tím, že stezku by chtěli slavnostně otevřít v září.

Promění se i zázemí uvnitř horního hradu. Ke stálé expozici věnované renesanci přibude i sál pro drobnější semináře a výukové programy škol. Výstavu o místních ptácích zase nahradí expozice o vzácných stromech.