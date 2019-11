Na hradě Helfštýně odkryli gotický portál, skončí zasypaný pod podlahou

Odborníci portál nyní konzervují, dělníci jej poté znovu zasypou a ukryjí pod novou podlahou jedné z místností právě rekonstruovaného hradního paláce.

„Když to člověk vidí, jako by se díval na gotickou bránu do minulosti,“ řekl vedoucí záchranného archeologického výzkumu Zdeněk Schenk z Muzea Komenského v Přerově.

Portál podle něj s největší pravděpodobností vznikl za působení významného moravského šlechtického rodu Pánů z Kravař, kteří byli majiteli hradu Helfštýna po celé jedno století.

„Spojit ho lze konkrétně se jménem jednoho z nejznámějších členů tohoto rodu Lackem z Kravař,“ dodal Schenk, který se jen těžko smiřuje s faktem, že objev opět skončí pod podlahou.

„Doufám, že v budoucnu se najdou peníze a projekt, který by umožnil portál důstojně vystavit,“ podotýká.

Kromě portálu archeologové na hradě objevili také část unikátně zachovaného interiéru jedné z místností gotického hradu i s fragmenty původních barevných nátěrů.

Oba nálezy jsou podle Schenka výjimečné. „Jde o archeologické objevy roku v rámci Olomouckého kraje a v případě gotického portálu o jeden z nejvýznamnějších objevů na hradních objektech v České republice v uplynulých letech,“ tvrdí.

Odborníci se mohou pochlubit i řadou drobnějších nálezů. V prostoru severní palácové terasy našli soubor pozdně gotických, reliéfně zdobených kamnových kachlů, desítky stříbrných mincí z přelomu 15. a 16. století nebo formu na odlévání olověných kulek do pistolí.

Palác na čtvrtém nádvoří zažívá během velké rekonstrukce historické chvíle, neboť se mu po dvou stech letech navrací střecha. Na rozdíl od minulosti ale není sedlová ani pokrytá červenou pálenou taškou – je skleněná a ukrytá za korunou kamenného zdiva.