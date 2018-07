Hračky ve všech podobách, to je každoroční kamenické Hračkobraní

Dvě desítky autorů opět nabízejí své originální kousky vyrobené zejména ze dřeva, textilu nebo kovu, z nichž mnohé se pyšní označením správná hračka.



„Hračkobraní má jedinečnou atmosféru a na své si tu přijdou nejen děti, ale také dospělí, kteří se mohou inspirovat vhodným dárkem pro své blízké,“ sdělila své dojmy z návštěvy festivalu hraček náměstkyně hejtmana Jana Fischerová.



Tradiční přehlídku hraček v Kamenici nad Lipou i letos doplňují divadelní představení a rozmanité tvořivé dílničky pro děti.

Oblíbená prázdninová přehlídka hraček z přírodního materiálu se na zámku v Kamenici nad Lipou koná letos už po třinácté.



„Festival Hračkobraní připadá vždy na druhý červencový týden, a to od středy až do neděle. Každý rok tu přivítáme nové návštěvníky, ale většina z nich jezdí na festival do Kamenice opakovaně. Děti se u nás rozhodně nenudí a dospělí mohou zároveň pořídit krásné a originální dárky,“ láká na pestrý program Hračkobraní starosta Kamenice nad Lipou Ivan Pfaur.

Zámek v Kamenici nad Lipou, kde se oblíbený festival zaměřený na autorskou tvorbu českých výrobců a návrhářů hraček každoročně v červenci koná, je ve správě Uměleckoprůmyslového musea v Praze. To do zdejších prostor, které zároveň slouží jako depozitář, umístilo mimo jiné jedinečnou sbírku designového nábytku z 19. a 20. století.



Mezi exponáty jsou takové skvosty jako křeslo pro Pražský hrad od Josipa Plečnika nebo designové kousky od Františka Bílka a Josefa Gočára. „Sbírka umístěná v kamenickém zámku poskytuje ucelený pohled na moderní historii nábytkové tvorby v českých zemích a svým rozsahem nemá v Česku obdoby,“ upřesňuje ředitelka muzea Helena Koenigsmarková a k prázdninovým tipům přidává dále možnost navštívit v kamenickém zámku například expozici Angličáci nebo 1+kk pro panenky.