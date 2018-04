Hra „Caveman“ opět v Žatci

V žateckém divadle hru přítomným divákům tentokrát zahraje Jan Holík. Honza začínal v Plzeňském divadle J.K. Tyla. Úspěšně účinkoval v muzikálech a operetách Šakalí léta, Pytlákova schovanka, Juno a Avos, Země úsměvů, Bocaccio, Crazy for you a Cikání jdou do nebe.

Po několika letech cítil potřebu dál rozvíjet zkušenosti nasbírané v divadle, v kapele i v životě a podal si přihlášku na pražskou DAMU, obor herectví činoherního divadla.

Hra začíná v žateckém divadle již od 19:00 hod. Lístky jsou v prodeji v pokladně divadla vždy od 14:00 hod.

Další informace najdete na: www.caveman.cz