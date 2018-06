Jihomoravské sanity musí houkat i při návratu bez pacienta. Řidiči se bouří

13:04

Řidiči sanitek na jižní Moravě dostali příkaz jezdit se zapnutým majákem a houkačkou, i když se vracejí bez pacienta na základnu. Vedení záchranky to zdůvodňuje tím, že je potřebuje mít zpět co nejrychleji. Je to ale v rozporu se současnými pravidly a samotným řidičům sanitek nařízení vadí.