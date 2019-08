Nesahej na nic, řekli jí. Holčička i přes zákaz přinesla z lesa munici

Neposlušná dívka předmět i přes zákaz sebrala a nepozorovaně uložila do auta. Manželé ale večer neznámou munici ve vozidle našli a oznámili to na tísňovou linku městské policie.

Operační důstojník je ihned poučil o možném nebezpečí a nutnosti už na nic nesahat, na místo urychleně zamířily hlídky městské a státní policie.

„Naštěstí se ukázalo, že nešlo o minu, ale pěchotní munici pravděpodobně z druhé světové války, kterou si k likvidaci převzali policisté,“ řekl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

„Při nálezu čehokoliv, co by mohlo být municí či výbušninou v žádném případě na nic nesaháme, oznámíme objev na linku 158 a vyčkáme na místě do příjezdu policistů,“ připomněl Sejkora.