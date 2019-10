Roste tolik hub, že je lidé rozdávají zdarma. Z obchodů mizí sušičky

„Ráda sbírám houby, ale nejím je,“ nabízela o víkendu žena z Teplicka dva košíky, odhadem čtyři kilogramy hřibů a klouzků.

„Mně soused dnes přenechal asi pět kilo hub s tím, že jich má tolik a nezpracuje je,“ napsal na Facebooku Jan z Košťan.

Jen při letmém pohledu na sociální sítě pak lze najít i několik nabídek, kdy lidé přenechávají kilogram hub za 50 a méně korun.

„Takové období nastává jednou za tři nebo čtyři roky a já ho nemám moc rád,“ říká vášnivý houbař a spolupracovník ústeckého muzea Vladimír Kaiser.

„Rád chodím po lese, kde toho moc neroste, nyní však stačí vejít do lesa, kleknout si a sbíráte houby kolem sebe. Je to jako vybírat brambory,“ dodává Kaiser, který si původně myslel, že houby začnou růst dříve, při úplňku. Začalo to však až později.

Letos mají houby zpoždění. Podle mykologů celé léto bylo suché a houby začaly růst v srpnu, nyní je najdete téměř všude a ve velkém množství, zejména v Krušných horách.

„Ani loni kvůli suchu příliš nerostly. Nyní houby využívají počasí, kdy jsou chladnější rána bohatá na rosu, protože potřebují vyrůst a rozmnožit se,“ říká mykolog Pavel Dombaj z Žatce.

Právě teď tak rostou všechny letní houby a u lesů parkují desítky aut.

„Nasbírat je není problém, teď je sezona hlavně bílých a hnědých hřibů, růžovek, kozáků, křemenáčů nebo ryzců pravých. Bohužel jsem se však v lese setkal s rojnicí sběračů, kteří bílé hřiby hledali na zakázku,“ podotkl Kaiser.

„Protože hřiby nesměly mít jedinou dírku po červících, sběrači rozkrájeli i nohy hub tlusté jako pivní lahev. Viděl jsem po nich v lese asi 200 takových rozkrájených pyramid,“ zlobil se Kaiser.

Když roste hodně hub, má být podle pranostik tuhá zima. Podle mykologů se to ale nedá říci.

„Také se dříve říkalo, že když hodně rostou hřiby, bude válka. A já si to pamatuji z 21. srpna 1968, před okupací rostlo velké množství hub. Snad je to ale jen pověra,“ věří Kaiser.

Lze najít i vzácné a chráněné druhy, které se nesmí sbírat

V lesích lze nyní najít i vzácné a chráněné druhy, které se nesmí sbírat. Kaiser tak například našel hřib červený nebo hřib přívěskatý, který už téměř vymizel. Mykolog Dombaj zase po dvanácti letech objevil květnatec Archerův.

„Je to krásná červená houba, vypadá jako mořská hvězdice. Původem je z Austrálie a do Evropy se dostala za první světové války. Začala se šířit ve Francii a v roce 1963 se poprvé objevila v Československu,“ líčil Dombaj.

„Letos mne mile překvapila muchomůrka Vittadiniho. Ta roste spíše v Itálii a letos se objevila přímo pod hradbami Žatce,“ dodal Dombaj.

Houbové žně podle odborníků vydrží ještě asi týden

Díky záplavě hub mizí z regálů obchodů sušičky na ovoce a houby. „Zájem je nyní velký, ty větší už jsme prodali a musíme doobjednávat,“ říká například Martin Staněk z prodejny Planeo Elektro v Děčíně.

Houbové žně podle odborníků vydrží ještě asi týden. „Sezona bude do prvních mrazů, do poloviny října ještě houby porostou,“ ujistil mykolog Pavel Dombaj.

A kdo se chce ujistit, že domů přinesl jen jedlé houby, může v neděli zavítat do ústeckého muzea. Několik odborníků tu lidem bude radit.

