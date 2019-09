Kůrovec omezuje i houbaře, ve zbylých lesích se pletou strojům při těžbě

„Více vody v přírodě se samozřejmě na růstu hub pozitivně projevilo, a kdo chce, tak si teď z lesa nějaké kousky vždycky odnese. Rostou především hřiby hnědé a hřiby žlutomasé neboli babky, u nichž si lidé ale musejí dávat pozor na plíseň a na to, aby nebyl svrchní klobouk babky popraskaný, to by jim pak mohla konzumace způsobit zdravotní obtíže,“ připomíná Oldřich Pojezný, mykolog z Nového Města na Moravě.



Z dalších druhů hub, které lze v současné době v přírodě nalézt, zmínil ještě například praváky, křemenáče, některé holubinky, opeňky měnlivé nebo třeba ryzce černohlávky.

Letošní houbařská sezona, již lidé během suchého léta už netrpělivě vyhlíželi, se však sešla také s kůrovcovou kalamitou, kdy Vysočina patří v rámci celé České republiky k vůbec nejvíce postiženým oblastem.

Auta překážejí na kraji lesů

Houbaři s vidinou plných košíků často míří do lesů, aniž by si uvědomovali, že jejich auta zaparkovaná při ústí lesních cest nebo na jejich okrajích mohou blokovat průjezd pro stroje těžící napadené dříví.



„Už dvakrát jsem musel do svého lesa, z nějž svážím dřevo, jet jinou, delší cestou, protože u hlavního příjezdu stála auta. Jednou jsem se setkal přímo s lidmi, kteří se s košíkem hub zrovna vraceli. Řekli mi, že tam přece žádný zákaz není, navíc si prý mysleli, že by kolem nich auto klidně projelo. Jenže já jsem tam byl s traktorem, a to už je trochu něco jiného,“ popsal Zdeněk, majitel menšího lesa na Jihlavsku.



Jeho potíže znají i další lesníci. „V některých případech si lidé neuvědomí, že lesní technika a odvozní soupravy jsou podstatně větší než osobní automobil. A parkují tak, že průjezdu brání nebo ho významně komplikují. Vystavují se tak riziku pokuty, výjimečně také náhradě škody způsobené prostoji, i když se snažíme věc řešit spíše domluvou,“ popsal Václav Bendl z odboru vnějších vztahů Lesů České republiky.

Ještě zásadnějším problémem jsou ale podle jeho slov návštěvníci lesů, ať již právě houbaři, nebo i turisté a cyklisté, kteří se v blízkosti pracujících těžkých strojů neopatrně pohybují.

Houby lidé hledají i v těsné blízkosti těžařských strojů

„Nerespektují bohužel fakt, že se v porostu těží, a chodí do blízkosti těžební techniky. Kromě toho, že vstup do porostů, kde těžba probíhá, je podle lesního zákona zakázán, je daleko důležitější, že tím riskují své těžké zranění, případně smrt způsobenou pádem stromů,“ vysvětlil Václav Bendl s tím, že lesníci proto apelují na dodržování bezpečné vzdálenosti od míst, kde těžba probíhá.



„Je potřeba si uvědomit, že ten, kdo stromy těží, sice kontroluje své okolí, ale musí hlídat rovněž těžený strom a svoji bezpečnost, takže nemůže ve všech případech zaregistrovat houbaře pohybujícího se houštím,“ dodal Václav Bendl.

Mnozí lidé jsou ale disciplinovaní, mají k těžkým strojům a práci lesníků respekt a exponovaným lokalitám se raději vyhýbají.

„Tam, kde je vytěžená paseka nebo rozježděný kus lesa, stejně moc hub neroste. Je ale pravda, že když na některá svá oblíbená místa chodím, těžké stroje občas potkávám. To se pak snažím je dostatečným obloukem obejít. Jednak kvůli své bezpečnosti, ale také věřím, že i pro těžaře je nepříjemné, když se mu tam motají pod koly houbaři,“ míní Jana Vaňková ze Žďáru nad Sázavou.