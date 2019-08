Houbařům díky počasí začaly pravé žně. Stále ještě rostou i borůvky

Že houby už konečně začínají růst, potvrdil bývalý dlouholetý předseda Mykologického klubu Slavkovský les Jiří Pošmura.

„Déšť tomu významně napomohl. Je možné najít hřibovité, lišky, klouzky, křemenáče. Letos to bylo s houbami špatné, sucho a vedra jejich růst úplně zastavily. Teď konečně máme naději, že si houbaření užijeme,“ konstatoval Pošmura.

Podle něj je možné najít plodnice na světlinách, kam napršelo. Objevují se ale i hřiby přímo v lese. „Přátelé z klubu mi už poslali fotografie svých úlovků z okolí Chebu. Přesnější lokalitu ale říkat nemohu, tu si musí každý najít sám,“ doplnil Pošmura.

Předseda klubu Vlastimil Tůma slibuje, že při současném počasí bude možné už brzy jít do lesa na houby s kosou. „Určitě to začne, věřím, že do dvou týdnů poroste všechno. Pěkné úlovky už nyní lidé sbírají na Kraslicku, v okolí Rotavy,“ konstatoval Tůma s tím, že zatím nejvíc rostou nejrůznější druhy klouzků. „Ty jsou úplně všude. Začínají hříbky, kozáci, křemenáče a suchohřib hnědý neboli poddubák,“ dodal.

Vyhlášený houbový salát

Členové klubu věří, že letošní výstavu hub, která se každoročně koná koncem září v Mariánských Lázních, se jim letos podaří uspořádat bez problémů. „Vloni a předloni jsme měli obrovské starosti. Bylo sucho, houby nerostly, ale nakonec se nám přece jen podařilo výstavu otevřít,“ zavzpomínal Jiří Pošmura, který už začal sbírat houby na salát.

Součástí výstavy je totiž ochutnávka houbových jídel a právě jeho salát patří k vyhlášeným specialitám. „Dávám do něj pevnější houby, jako jsou hřiby, křemenáče a kováře. Ale i holubinky se hodí, pak je salát pěkně barevný. Hlavičky i nožky pokrájím na proužky a uvařím. Každý rok dělám tak pět, šest litrů. Výstava je dvoudenní, tak aby zbylo i na druhý den. K tomu ještě chystám houbové pečenáče a houby na kyselo,“ doplnil Pošmura.

Letošní výstava se koná v sobotu a v neděli 28. a 29. září v budově Správy CHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních, vždy od 9 hodin. Tradiční přehlídka čerstvě utržených hub z regionu doplněná ochutnávkou funguje i jako poradna. Lidem, kteří své nálezy donesou, je odborníci z mykologického spolku určí. Pro děti organizátoři přichystali houbařský kvíz.

Borůvky jsou letos sladší

V krušnohorských lesích už začínají dozrávat brusinky. Lidé také mohou stále ještě vyrazit do lesů na borůvky. „Ty už jsou sice téměř sklizené, ale pořád existují místa, kde rostou, a to ve vyšších polohách. Zatímco někdo říká, že jsou letos malé, mně připadá jejich velikost normální. Určitě si ale myslím, že jsou sladší než v minulých letech,“ uvedl pozorovatel počasí ze Šindelové Rudolf Kovařík.



Ačkoli se tropy na západ Čech už s největší pravděpodobností do konce srpna nevrátí, léto ještě nekončí. Poslední prázdninový týden bude podle Rudolfa Kovaříka provázet stejné počasí, jako provází tento.

„Tropických teplot jaké jsme zažili v červnu a červenci už se letos zřejmě nedočkáme. Stát se ale může to, co minulou neděli, kdy k nám dorazilo přechodné oteplení,“ konstatoval pozorovatel.

Letošní prázdniny považuje za úspěšné, co se týče různých zahradních plodin, jako byl rybíz či třeba angrešt.