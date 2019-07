Luxusní hotel u zámku skončil, turisty vystřídají senioři trpící demencí

Hotel by se měl ještě před koncem letošního roku proměnit na domov pro seniory. Provozovat ho bude společnost DS Sychrov, která spadá do sítě Anavita. Ta po republice provozuje několik soukromých domovů důchodců se zaměřením na lidi trpící demencí.

„Máme radost, že jsme našli kvalitního investora, který dá nemovitosti nový život a hlavně pomůže vyřešit jeden z klíčových sociálních problémů, kterým je nedostatek míst pro seniory v Libereckém kraji,“ uvedl Petr Syrovátko mladší ze společnosti Regal estate ze skupiny S Group (dříve Syner).

Hotel zaplatily evropské dotace

Právě ta hotel dosud vlastnila. Od jara ho ale nabízela k prodeji. „Hotel nezapadal do dlouhodobé strategie firmy. Proto jsme ho nabídli k prodeji v době, kdy se nacházíme na vrcholu hospodářského cyklu a na trhu přetrvává horečka po nemovitostech,“ sdělil mluvčí S Group Ondřej Paclt.

Hotel těsně vedle sychrovského zámku postavila společnost S Group za evropské dotace. Získala na to 64 milionů korun. Doba udržitelnosti projektu ale vypršela před sedmi lety. Nic tak nebrání tomu, aby se hotel využil na něco jiného. Za kolik teď rozlehlý komplex společnost prodala, není jasné. Jak prodávající, tak kupující se dohodli, že cenu nebudou zveřejňovat.

První klienty by měl domov důchodců ubytovat ještě před Vánocemi. Do té doby bude probíhat úprava prostor. Zařízení by mělo poskytnout lůžka až pro 94 klientů.

„Budeme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, péče bude poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče a doporučení ministerstva práce a sociálních věcí. Specializujeme se především na seniory trpící Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence,“ uvedl ředitel DS Sychrov Jiří Dušek.

Nový domov seniorů vytvoří také 42 pracovních míst. Už teď společnost hledá zdravotní sestry, pečovatelky, kuchaře, recepční, uklízečky nebo správce budovy.