Za dotační podvod při stavbě hotelu dostal muž sedm let, jeho dcera pět

Dodavatele stavby i Úřad regionální rady ROP jihozápad oklamali podle obžaloby nepravdivými údaji o solventnosti.

„Vůdčí osobností je v tomto případě Zdeněk Berka. Jeho dcera Kristina Hronová byla sice méně aktivní, ale všechny dokumenty podepisovala a o transakcích věděla,“ uvedla v rozsudku předsedkyně senátu Olga Smrčková.

Oběma obžalovaným, kteří podle verdiktu podvodem získali z evropských fondů 13,5 milionu korun a 12,5 milionu korun od stavební firmy, hrozilo až deset let vězení.

Berkovi uložil soud sedm let vězení, jiné soudy už ho v minulosti potrestaly za daňové podvody. Hronová, která se hlavního líčení neúčastnila kvůli psychickým potížím, dostala pět let vězení. Oba obžalovaní mají navíc zákaz podnikání na pět a sedm let.

Soud navíc zjistil, že firmy, které vedli, jsou v úpadku a dluží věřitelům dohromady 150 milionů korun.

Multikulturní turistické centrum

Na začátku příběhu byl projekt s názvem Multikulturní turistické centrum Libínské Sedlo za více než 30 milionů korun. Investice počítala s podporou evropských fondů, kterou obžalovaní nakonec získali po předložení zmanipulovaných garancí. Základem bylo ale jejich čestné prohlášení, že na stavbu peníze mají.

Podle Úřadu regionální rady ROP Jihozápad, který žádosti o granty schvaluje, je takové čestné prohlášení výhradně na odpovědnosti žadatele o dotace. Oba investoři se zaštiťovali mimo jiné i u dodavatele stavby příslibem úvěru u bank a kapitál posílili prodejem nemovitostí. Na hrazení faktur pro stavební firmu to ale nestačilo, nakonec musel stavebník financovat dílo sám nebo půjčovat peníze investorům.

Dva stavební deníky vedené odlišně

Hronová k případu odmítla vypovídat. Zdeněk Berka se hájil tím, že je podvedla stavební firma, která po sobě zanechala nedodělky, jež museli napravovat jeho lidé. Právě v případě takzvaných víceprací konstatoval soud pochybnosti, protože policisté zajistili dva stavební deníky vedené odlišně.

S nároky na uhrazení dlužných částek odkázal soud regionální radu i stavební firmu na občanskoprávní soud.

Rozsudek není pravomocný, žalobce i právní zástupce obžalovaných si ponechali lhůtu na podání odvolání. Rodinný hotel Libínské Sedlo s luxusními pokoji, kavárnou, wellness centrem a nabídkou masáží je přitom po dokončení uzavřený a čeká na prodej insolvenčním správcem.