Jičín posunul hotelu lhůty na opravu, teď chce pokutu za jejich porušení

Hotel sousedící s městským bazénem a sportovní halou se město rozhodlo prodat v roce 2010, kdy ho dalo do aukce. Do té se přihlásil jediný zájemce, a to společnost Hotel Start Jičín, která ho získala za 12 milionů korun. Jenže kupní smlouva v sobě ukrývala několik zásadních podmínek, za jejichž nesplnění si město nyní nárokuje nemalé peníze. Mezi ně patřilo otevření hotelové kavárny do dvou let a ubytovacího zařízení do pěti let od podpisu smlouvy, dále lůžkovou kapacitu o 40 až 50 lůžkách.



Investoři splnili jedinou podmínku, a to kapacitu lůžek. Zbylé dvě, včasné otevření kavárny a ubytovacího zařízení, nikoliv. Za to si město začalo nárokovat sankce, za každý rok firmě naúčtovalo pokutu 100 tisíc korun.

V současné době dlužná částka činí půl milionu korun. S tím však investoři nesouhlasí. Podle nich to je od radnice podpásovka, proti níž se chtějí bránit soudní cestou. Vedení města však své nároky hájí a rozhodlo se je po společnosti vymáhat.

„Investor se k podmínkám zavázal při podpisu kupní smlouvy v roce 2010,“ řekl mluvčí města Jičín Jan Jireš.

Podle něho společnost se všemi podmínkami souhlasila. „Město postupně na žádosti investora schvalovalo dodatky, které otevření odkládaly. Avšak zdržením jim pokuty jen narůstaly. My dali investorovi čas navíc, ale to neznamenalo, že mu nebude nic inkasováno,“ uvedl mluvčí.

Lhůta posledního odkladu skončila letos v dubnu.

„Tento měsíc investor znovu město požádal o odklad. My na jeho žádost urychleně zpracovali dodatek a promítli do něj svůj požadavek - vybudování přístupové rampy pro invalidy u schodů ke vstupu do sportovní haly. Náklady na rampu by si město a investor rozdělili napůl. Po jednání se nezdálo, že by měl nastat nějaký problém,“ vysvětlil Jireš.

Problém však nastal hned dva dny po schválení dodatku.

„Investor nám telefonicky oznámil, že rampu stavět nebude a s podmínkami nesouhlasí. Nyní čekáme na reakci investora, pokud neuhradí pokutu, zřejmě sáhneme po právních krocích, kterými bude možné sankci vymáhat,“ přiblížil.

Z původního hotelu zbyly pouze obvodové zdi a výtahové šachty.

„Když jsme hotel kupovali, byla to barabizna. Nyní z něho bude nejmodernější hotel v mikroregionu Český ráj. Přesto jsme od města neslyšeli jediné díky za to, co jsme s ostudou Jičína dokázali udělat,“ sdělil investor a jednatel hotelu Start Jan Ent.

„Maloměstský naschvál“

Podle něj byla investice do hotelu nejméně 150 milionů korun. Změna se nedotkla pouze vzhledu hotelu, ale také názvu, který se mění na výstižný Hotel reStart.

„Počítali jsme, že budeme čerpat dotaci. Jenže pak se ještě dvakrát změnila vláda a peníze si rozdělily obce. Nakonec se nám podařilo znovu barák otevřít. Město nám nedalo ani korunu, jen nás pokutuje,“ zdůraznil Ent, který jednání radnice označil za „maloměstský naschvál“.

„Vedení s námi nekomunikuje. S minulým se dalo alespoň jednat. Chceme říkat nahlas, co se tady v Jičíně děje. Když bude potřeba, budeme se bránit soudní cestou,“ uvedl.

Investorů se zastává i zastupitel Jičína Miloš Starý a jednání města má za dětinské: „Není schopné dvacet let s hotelem nic udělat. Teď, když se ho někdo rozhodl opravit, bude mu házet klacky pod nohy. Já se jich osobně zastávám, protože město by bez dotací nebylo schopné nic udělat.“

Podle něj je vymáhání pokuty zbytečné. „Samozřejmě, i když je datum dokončení a rozepsaná penalizace, tak by se k tomu mohlo město postavit úplně jinak. Myslím, že mohlo pokutu odpustit, ale ono se rozhodlo jinak,“ dodal.

Ani někteří občané Jičína jednání radnice nechápou.

„Myslím, že tady byly jiné projekty, kde město mělo dávat pokuty za zpoždění. Podívejte se na stavbu u úřadu, která se staví už řadu let a nic. Teď tady bude konečně něco hotové,“ zmínila Jana Šonská, která vycházela z bazénu vedle hotelu.

S ní souhlasí i další návštěvník bazénu. „Je to pěkné, trvalo řadu let, než se s tím začalo něco dělat. A ještě je to blízko do Aqucentra. Jičín bude mít konečně normální hotel, za který se nebude muset stydět,“ hodnotil Karel Kašpar.

Podle obyvatel hotel řadu let obývali bezdomovci a divné existence. „Bylo to doupě, konečně to trochu vypadá. Jsem ráda, že s tím někdo něco udělal a nespadne nám to na hlavu,“ okomentovala Lucie Havlíčková.