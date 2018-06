Nový pardubický hotel neprošel kvůli zpackané soutěži na jeho stavitele

Ještě ve středu se zdálo, že vedle malé arény na Sukově třídě v Pardubicích brzy vyroste luxusní hotel. Vedení města vyhodnotilo soutěž na zastavění parcely a s výsledky souhlasili i jinak velmi kritičtí zástupci opoziční ODS.

„Přínos pro město je obrovský. Ubytovací kapacita v Pardubicích je velmi malá. Výstavba hotelu není v těchto místech jednoduchá. Je otázka, jestli se s tím investor vypořádá, aby to pro něj bylo ekonomické,“ řekl dlouholetý zastupitel za ODS Petr Klimpl s tím, že investor nabídl za pozemek o tři miliony korun vyšší cenu, než stanovil posudek jako cenu v místě obvyklou. Konkrétně 16,5 milionu korun.

Na čtvrtečním zastupitelstvu se tak dalo očekávat rychlé odsouhlasení výsledku soutěže a poté přípravy firmy Stako Hradec Králové na stavbu hotelu se 170 lůžky. Jenže vše bylo jinak.

„Soutěž je špatně od samého začátku, minimálně ji musíme opakovat, ale spíše bych ji zrušil,“ uvedl lídr sdružení Pardubáci František Brendl a odšpuntoval tím další dlouhou a ostrou debatu na zastupitelstvu.

Hodnotící komise vyřadila druhého zájemce o parcelu. Firma Euro Hotel, která postavila už jeden hotel Na Olšinkách, totiž špatně navrhla parkovací rampu a také o něco přesáhla výškový limit stavby. „Bylo nám úředníky řečeno, že když překročíme výšku u výtahové šachty, tak se nic neděje,“ řekl spolumajitel firmy Euro Hotel Karel Řezníček.

„Musím říct, že to dost smrdí“

Ovšem i vítězná firma Stako nedodala všechny dokumenty v pořádku a včas. Chyběl důkaz o bezdlužnosti. Ten firma dodala až zpětně. „Jak jste se vyrovnali s podmínkou soutěže, která říkala, že se dokumentace nesmí zpětně doplňovat ani měnit? Kvůli něčemu podobnému jste přitom nedávno rušili soutěž na zástavbu Hůrek,“ řekl rozčílený Brendl.

„To je ale úplně něco jiného,“ opakoval stále dokola právník města Aleš Uchytil, který hájil postup vedení radnice. Moc sympatií a pochopení však u zastupitelů nezískal. „Není to poprvé, kdy vedení města uplatňuje na různé účastníky soutěží různý přístup, a musím říct, že to dost smrdí. Vzbuzuje to otázky, co za tím vlastně je,“ uvedl zastupitel za Patrioty Jan Linhart.

Trochu světla do celého případu chtěl vnést osobitým způsobem primátor Martin Charvát. „Je vlastně úplně jedno, že jsme vás vyloučili, protože jste stejně nabídli nižší cenu za pozemek,“ řekl Řezníčkovi a vyvolal další vlnu emocí. „To snad ani nemůžete myslet vážně, to je hodně přes čáru,“ řekl primátorovi zastupitel za STAN Jiří Hájek.

Nicméně výsledek pozdějšího hlasování byl pro vedení města tristní. „Prosím o podporu návrhu, soutěž byla kvalitně připravená a návrh je určený ke schválení,“ řekla sice náměstkyně primátora Helena Dvořáčková z ANO, ale odpovědí jí bylo pouhých jedenáct hlasů pro.

„Zažil jsem jako člen poroty i jako uchazeč hodně soutěží, ale takový amatérismus jsem ještě neviděl,“ doplnil zastupitel za Pardubáky a architekt Milan Košař.

Schválení smlouvy tedy neprošlo a je zřejmé, že se soutěž bude nejspíše muset opakovat. Pardubice chtějí před samotným prodejem mít záruky, že firma hotel postaví. Budoucí hotel také mimo jiné nesmí být vyšší než 15 metrů, aby nezakrýval dominantu města, kterou je renesanční zámek.