Nový komplex v Hradci má zpoždění, hotel Černigov tak zmizí příští rok

O výstavbu nového komplexu usiluje developerská skupina CPI. Realita je však nyní taková, že 44 let stará 15patrová stavba s 210 pokoji nejenže stále stojí, ale dokonce přijímá rezervace i na příští rok.

Přesto je osud Černigova zpečetěn. Navzdory petici a snaze prohlásit jej kulturní památkou, půjde hotel k zemi.

„Předpokládáme, že v optimistickém scénáři by mohlo k demolici hotelu dojít v druhé polovině příštího roku,“ odhadl Jakub Velen, mluvčí společnosti CPI, jež kromě platného demoličního výměru disponuje i územním rozhodnutím.

„V současné době zpracováváme dokumentaci ke stavebnímu povolení a vedle toho jednáme s potenciálními nájemci kancelářských prostor,“ zmínil.

CPI vlastní stávající hotel již od roku 2008 a projekt Rieger Plaza představila v roce 2016. Kromě hotelu se 162 pokoji tu má vzniknout kongresové centrum se sálem až pro 700 lidí, kanceláře pro dalších 1 200 lidí a více než 1 700 metrů čtverečných komerčních ploch.

Přestože stavba nabrala zpoždění, developer odmítl spekulace, že by projekt byl k prodeji, stejně jako například letos skončily plány společnosti Generali u vily Anička na Gočárově třídě. „Společnost CPI Property Group v žádném případě o prodeji projektu s nikým nejednala ani nejedná,“ uvedl Velen.

O prohlášení za památku se ani nezačalo jednat

Odpůrci bourání až donedávna přiživovali naději na záchranu, když na ministerstvo kultury poslali dvě žádosti o zpamátnění. Svým stanoviskem je podpořil rovněž Národní památkový ústav (NPÚ) v Josefově, avšak resort, který nově vede Lubomír Zaorálek, rozhodl jinak.

„Řízení na prohlášení hotelu Černigov za kulturní památku nebylo zahájeno. Nebyly shledány žádné nové skutečnosti pro zahájení správního řízení a žádný nový podnět či návrh nepřišel,“ konstatovalo ministerstvo kultury.

„Jestliže už objekt má legitimní demoliční výměr, ministerstvo kultury se takovou věc zdráhá prohlásit za kulturní památku, protože ta stavba už je takzvaně odepsaná a bylo by narušeno legitimní očekávání vlastníka,“ vysvětlil ředitel NPÚ Jiří Balský.

Zachovat by se mohla aspoň socha s mísou hojnosti

Bourání Černigova podporovalo minulé vedení města a to současné už nic nezmůže.

„Žádné aktivity nevyvíjíme a nezbývá než litovat. Černigov je jeden z výrazných bodů hradecké architektury a já jsem překvapen, že řada lidí tu stavbu vnímá poměrně negativně. Mrzí mě šílený přístup, že když je něco zašlého a ne v úplně top stavu, mělo by se to zbourat. Stejně tak mě mrzí kulturnost investora, který nebyl schopen si uvědomit hodnotu stavby a využít její potenciál,“ řekl radní města Adam Záruba (Změna a Zelení).

Černigov vs. Rieger Plaza Hotel Černigov je nejvyšší budovou Hradce Králové, měří 55 metrů. Stavba hotelu, který vyrostl v letech 1967 až 1975, si vyžádala 77 milionů korun. Věž nového hotelu v komplexu Rieger Plaza bude vysoká 38 metrů.

Podle Záruby bude hotel obložený jugoslávským vápencem chybět.

„Pro Hradec to bude tragická ztráta, protože bude přetržená kontinuita moderní architektury druhé poloviny 20. století. Najednou bude chybět jedna z opravdu klíčových staveb. Netěší mě ani to, že k té věci dojde za našeho účinkování na radnici, byť je to dědictví minulého vedení města,“ poznamenal.

Zachovat by se mohla aspoň socha s mísou hojnosti, která má symbolizovat pohostinství a která stojí před vchodem do hotelu. Kromě sochy od Ladislava Zemánka by uvnitř Černigova měla být díla výtvarníků Huga Demartini a Jaroslava Vožniaka. Cenné jsou podle památkářů rovněž původní mramorová dlažba v přízemí, dřevěné obklady stěn salónků a interiér taneční kavárny a klubovny ve 14. patře.

Až demolice začne, Hradečané budou mít na rozloučení už asi jen čtyři měsíce. V první etapě zmizí okna, dveře i vzduchotechnika, a jestliže až na nejvyšší podlaží nedosáhne těžká mechanizace, do hotelu se budou muset pustit sami stavaři pouze s drobnou technikou.