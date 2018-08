Letitá jáma zmizí. Chrudim míří k dohodě, jak dostavět hotel

Chrudimští politici se předběžně dohodli s podnikatelem Jiřím Mařasem na tom, jak dokončit rekonstrukci hotelu Bohemia. Ze stavby odešli dělníci v roce 2013 a nechali uprostřed města rozlehlou jámu místo podzemního parkoviště. Město, které trvalo na stavbě podzemních garáží, prosadí svou, ale na jejich vybudování přispěje soukromému investorovi ze svého rozpočtu. Získá za to poměrnou část parkovacích míst.

„Zatím to vypadá, že se nalezla shoda,“ uvedl Jiří Mařas, jednatel společnosti Homa holding, které hotel patří.

Vedení města to potvrdilo. „Připravuje návrh podmínek, jak uskutečnit stavbu. Předpokládám, že dohoda by měla být uzavřena ještě před volbami,“ uvedl místostarosta Chrudimi Jaroslav Trávníček.

Firma Homa holding, ještě když byla pod kontrolou zbrojaře Jaroslava Strnada, slíbila u hotelu Bohemia v Chrudimi postavit na pronajatých městských pozemcích podzemní i nadzemní parkoviště s 95 místy. Modernizaci hotelu přerušila v roce 2013 policie, krajský soud loni potrestal podmínkou pět lidí a firmy Homa holding a Cettus za pokus o dotační podvod. Firma, nyní vlastněná společností Bazcom, přišla o eurodotaci a tvrdila, že si podzemní parking už nemůže dovolit. Jiří Mařas chtěl ušetřit tím, že vybuduje místo garáží rozlehlé nadzemní parkoviště. Část politiků byla pro.

Městský architekt Marek Janatka ale varoval zastupitele, aby nátlaku firmy neustupovali, protože „skladiště aut soukromé firmy na městských pozemcích“ by poškodilo Masarykovo náměstí.

„Pokud by toto vzniklo, tak především musíte přejmenovat Masarykovo náměstí, protože by se Masaryk obracel v hrobě. Byla by to ostuda Chrudimi v celém regionu i v celé republice,“ řekl zastupitelům loni v červnu.

Když zastupitelé podnikateli neustoupili, letos na jaře jim Mařas vzkázal, že by se z hotelu mohla stát ubytovna pro sociálně slabé, radní kontrovali, že se nenechají vydírat. Slovní přestřelky jsou ale už zřejmě pryč.

Možná úskalí: volby a rituální lázeň

Chrudim by měla podle předběžné dohody přispět na stavbu podzemních garáží v závislosti na tom, kolik parkovacích míst v nich bude vlastnit. „Tak by byl dosažen cíl, o který stojí, a my bychom nemuseli vynaložit vyšší náklady, než jsme zamýšleli,“ uvedl Mařas. Podíl by se mohl podle informací MF DNES pohybovat kolem padesáti procent.

Opoziční zastupitel František Pilný (ANO) se jen bojí, že tempo přípravy dohody je příliš pomalé, a nemusela by proto být podepsána do komunálních voleb v říjnu. Na druhou stranu doporučuje, aby se jednalo o úpravách projektu podzemního parkoviště. „Stálo by za to se zamyslet, zda by parkoviště nemohlo mít větší kapacitu, ať už jiným vnitřním uspořádáním, nebo že jej stavebně rozšíříme,“ uvedl.

Stavbu parkoviště může ještě zkomplikovat fakt, že podle archeologů je v tomto prostoru dochovaná mikve a žádají po ministerstvu kultury o její zachování. Pokud se rituální lázeň dostane na seznam památek, musí zůstat na místě. V opačném případě by mohla být převezena a obnovena jinde.

Po dokončení stavby měl hotel nabízet celkem pět konferenčních místností s celkovou kapacitou pro 510 osob. Počet lůžek se měl zvýšit o jedenatřicet na celkových 143.