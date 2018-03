Zastánci tvrdé linie neuspěli. Jednání o chrudimském hotelu pokračují

Na otázku, kdy v hotelu postaveném v centru Chrudimi Rumuny na přelomu šedesátých a sedmdesátých let budou hosté a před budovou na místě dnešní jámy lidé uvidí auta, pondělní jednání chrudimských zastupitelů odpověď nedalo.

Zřejmé ale je, že místo konfrontace a spuštění soudních sporů chtějí zastupitelé s firmou Homa holding ještě chvíli vyjednávat. Byť část vedení města tvrdí, že není o čem.

„Zvítězil zdravý rozum,“ komentoval to jednatel společnosti Homa holding Jiří Mařas, který do Chrudimi minulý týden poslal kvůli chystané výpovědi pár nediplomatických vzkazů.

Kromě soudních sporů a vymáhání devíti milionů mluvil o tom, že hotel může zaplnit migranty, nebo z něj vytvořit ubytovnu pro sociálně slabé.

Zastánci tvrdého postupu v zastupitelstvu přesto nepochodili. „Nemám pocit, že by vypovězení smlouvy vedlo k urychlení rekonstrukce, povede jen k dalšímu zakonzervování současného stavu a s tím nemohu souhlasit,“ uvedl například zastupitel Svobodných Josef Káles.

Zástupci jednotlivých zastupitelských klubů se v dubnu s Mařasem sejdou a pokusí se najít východisko z patu. Hledat se bude těžko.

Chrudim totiž trvá na tom, aby před hotelem vzniklo podzemní parkoviště a prostor v centru nezaplnilo 90 aut jako před nějakým supermarketem. Firma Homa holding na to odpovídá, že se jí tato investice ekonomicky nevyplatí.

„Není tam žádná rozumná ekonomická návratnost,“ říká Mařas.

Chrudim se ústy starosty Petra Řezníčka (SNK-ED) nabídla, že dvoupodlažní garáže v ceně kolem 30 milionů korun zaplatí ze svého, jenže společnost chce mít pro hotel klíčové parkování pod svou kontrolou.

Starosta říká, že město nabídlo maximum a neví, jaký jiný kompromis by mělo hledat. „Já už si větší kompromis představit nedovedu,“ uvedl Řezníček.

Tajnosti ve vedení města, místostarosta odstaven

Spor rozděluje zastupitelstvo, dusno je kvůli němu i na radnici. Vedlo to až tak daleko, že zastánce dohody s firmou Homa holding místostarosta Jaroslav Trávníček z ČSSD byl jinými představiteli města odstaven od informací a některé kroky se dějí za jeho zády.

Bitva o hotel Bohemia Firma Homa holding, ještě když byla pod kontrolou zbrojaře Jaroslava Strnada, slíbila u hotelu Bohemia v Chrudimi postavit na pronajatých městských pozemcích podzemní i nadzemní parkoviště. Modernizaci hotelu přerušila v roce 2013 policie, krajský soud loni potrestal podmínkou pět lidí a firmy Homa holding a Cettus za pokus o dotační podvod. Firma, nyní vlastněná společností Bazcom, přišla o eurodotaci a tvrdí, že si podzemní parking už nemůže dovolit. Město na něm ale trvá.

Přiznal, že se o chystaném vypovězení nájemní smlouvy dozvěděl ve stejný okamžik jako veřejnost - sedm dní před jednáním. „Nevím, proč nedokážeme jednat, postaví si hlavu on, postavíme si my, budeme stát u jámy a nebude nic,“ kritizoval Trávníček postup svých kolegů.

Vedení města se navíc bez jeho vědomí odvolalo ke krajskému úřadu proti rozhodnutí chrudimského stavebního úřadu, který prodloužil platnost stavebního povolení na modernizaci hotelu.

O tomto kroku nejednala ani rada, i když není jasné proč. Místostarosta Jan Čechlovský z ODS uvedl, že odvolání připravil ve spolupráci s právním oddělením.

„Pokud by nám kraj vyhověl a skončí stavební povolení, tak než se vyřídí nové stavební povolení, bude to trvat další dva roky. Mrzí mne, že takto jedná město s investory,“ uvedl opoziční zastupitel František Pilný (ANO).

Zásadní nyní asi bude, zda se firmě podaří zastupitele přesvědčit, že na městském pozemku podzemní parkoviště stavět nemusí.

Nahlas to připouští místostarosta Trávníček, podle něhož by před hotelem mohlo vzniknout stání pro asi 55 aut a další místa by byla mimo jiné i na Masarykově náměstí. „Uznávám, že to není nejideálnější řešení,“ uvedl.