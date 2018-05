Chvalčov chce postavit turistickou bránu do Hostýnska, potřebuje 10 milionů

Nyní se koná stavební řízení. „Počítáme s parkovištěm a místem pro cyklisty zahrnujícím útulnu, myčku na kola, sociální zařízení či servisní dílnu. Pro turistiku i rekreační využití celého prostoru Hostýnských vrchů by to mělo velký význam,“ uvedl starosta Antonín Stodůlka.

Něco takového turistům chybí a jako výchozí body pro výlety využívají buď Bystřici pod Hostýnem, nebo vyjíždějí na Tesák či Troják. „Chvalčov bohužel nenabízí dostatek parkovacích míst, pak často vidíme auta odstavená v lese, což není dobře,“ myslí si Michal Zicháček, náčelník Rescue Teamu, který zasahuje u zraněných či pohřešovaných lidí a stará se i o pořádek v oblasti Podhostýnska.

Právě tito dobrovolní záchranáři zde získají garáž pro čtyřkolku, kterou používají k výjezdům, a obyvatelnou místností. „Dosud máme zázemí na Tesáku, ale nejsou to ideální prostory,“ popsal Zicháček.

Podle něj by parkoviště s cyklopointem mohlo být prvním krokem, jak oblast zatraktivnit. Člověk by sem přijel, odstavil auto, v infocentru se dozvěděl potřebné informace a vyrazil na výlet. Chvalčovskou „bránu do Hostýnska“ by navíc využili i turisté z Bystřice. Ta totiž plánuje napojení na areál cyklostezkou, kterou chce začít stavět co nejdřív.

Na stavbu za 10 milionů korun potřebuje obec dotaci

Jenže kdy chvalčovský areál opravdu vznikne, zatím není jisté. I když totiž obec získá brzy všechna potřebná povolení a stavět bude na vlastních pozemcích, bez finanční podpory začít nechce.

„Počítáme s náklady okolo 10 milionů korun. Bylo by to příliš nákladné a těžko obhajitelné, abychom tuto akci investovali z vlastního rozpočtu,“ přiznal Stodůlka.

Využít by šlo Mikroregion Podhostýnsko, ten ale peníze také nemá.

„Půjde o to najít vhodné dotační prostředky,“ naznačil starosta, který počítá i s tím, že projekt může být „v šuplíku“, dokud se peníze neobjeví.