Novým náčelníkem horské služby v Krkonoších bude Pavel Jirsa

„Do výběrového řízení na náčelníka oblasti Krkonoše se přihlásili čtyři uchazeči. V souladu se všemi pravidly byl vybrán dosavadní zástupce. Funkce řádného náčelníka se ujme 1. května,“ řekl mluvčí horské služby Radek Zeman.

Šestapadesátiletý Pavel Jirsa začínal u horské služby jako dobrovolník v roce 1985, profesionálním záchranářem se stal o jedenáct let později.

„Chtěl bych navázat na to, co dokázala horská služba pod vedením Adolfa Klepše. Dál bych chtěl prohlubovat spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému a také zlepšovat vybavení záchranářů do terénu,“ popsal své plány Jirsa.

Z velkých investic by se letos měly stavět nové garáže pro záchranářská vozidla v sousedství stanice v Peci pod Sněžkou. Do těch současných se už technika nevejde.



Jirsův předchůdce Adolf Klepš zkolaboval 1. října na akci Pojďte s námi na Sněžku, kterou pořádali kandidáti politické strany TOP 09, jejímž příznivcem Klepš byl a kandidoval za ni na 13. místě do Poslanecké sněmovny. Po dlouhotrvající resuscitaci ho vrtulník dopravil do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde 10. října zemřel.