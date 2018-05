VIDEO: Horskou dráhu i ruské kolo na Výstavišti nahradí moderní atrakce

Majitelé horské dráhy a ruského kola dostali od správce pražského Výstaviště výpověď a do konce června mají čas, aby atrakce z areálu odstranili.

„Výpověď dostali skoro všichni, menší atrakce se prostě sbalí a odjedou, ale demontovat horskou dráhu je jako rozebírat rozhlednu na Petříně,“ řekl serveru Blesk.cz majitel horské dráhy Jaroslav Štaubert.

Podle radního pro kulturu Jana Wolfa (KDU-ČSL) konec těchto atrakcí souvisí s modernizací Výstaviště. „Tyto atrakce jsou atrakcemi starého typu a my bychom rádi, aby tam byly atrakce 21. století,“ řekl Wolf s tím, že horskou dráhu vyrobili v Itálii v roce 1963 a o deset let později ji převezli do Prahy. Má tak za sebou přes padesát let provozu.

Wolf také řekl, že by měla být vypsána soutěž na nové atrakce, které mají odpovídat plánu, jež navrhl Institut plánování a rozvoje. Kdy bude soutěž vyhlášena zatím není jasné.

Návštěvníkům pražského Výstaviště bude horská dráha chybět, mnozí o demolici ani nevěděli. V anketě iDNES.cz se svěřili, že na horskou dráhu i ruské kolo chodili i po desetiletích lidé hlavně z nostalgie.