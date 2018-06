Horolezec Jaroš vyslal nosiče na Sněžku, nejlepší byli padesátníci

Tunu nealkoholických nápojů vytahali účastníci sobotního Sherpa cupu na Poštovnu na Sněžce. Víc jak šestikilometrové stoupání Obřím dolem se čtyřiceti kilogramy na zádech nejrychleji zvládl Milan Marhan, cesta z Pece pod Sněžkou mu trvala rovných devadesát minut. Mezi ženami, které nesly poloviční hmotnost, titul obhájila Iva Dolečková. Na maximální zátěž šedesát kilogramů si tentokrát troufli jen čtyři siláci, stejně jako vloni suverénně zvítězil Zdeněk Pácha z Ostravska.

Novodobí šerpové se vydali na 6,4 kilometru dlouhou pouť s převýšením 754 metrů od dolní stanice lanové dráhy na Sněžku. Role startéra se ujala horolezecká celebrita Radek Jaroš, který měl předchozí den na Poštovně besedu. Po jeho odpočítávání se dvaadvacet mužů a osm žen vydalo do Obřího dolu, ti nejlepší už od začátku běželi a museli kličkovat mezi houfy turistů mířících na nejvyšší horu.



Na startu sedmého ročníku nejtěžší nosičské soutěže u nás tentokrát chyběl několikanásobný vítěz Sherpa cupu a obhájce loňského prvenství Petr Mazal z Poličky na Svitavsku. Před rokem vyběhl na krkonošský vrchol se čtyřicetikilogramovou náloží za 78 minut (více jsme psali zde). Jeho času se nikdo nepřiblížil.



Vítěz hlavní kategorie Milan Marhan z Prahy potřeboval na zdolání trasy půldruhé hodiny, druhého Davida Patáka porazil o osm minut. „Druhá půlka trasy byla těžká, čtyřicet kilo se pronese, ale držel jsem své tempo. V posledních metrech už mě bolelo celé tělo. Celkově jsem si to užil a jsem rád, že se mi povedlo vyhrát. Nečekal jsem to,“ říkal padesátník Milan Marhan, který dokázal porazit i o desítky let mladší soupeře.

Namísto energetických nápojů nebo gelů se na cestu vybavil třetinkou piva a kolou. „Nedělám to poprvé, člověk už ví, co tělo potřebuje. Pivo je dobré proti křečím,“ poznamenal šampión z Prahy.



Šerpy trápilo horko

Zatímco v Peci pod Sněžkou bylo v sobotu ráno jasno a teploměr ukazoval přes dvacet stupňů, nad Poštovnou se před polednem převalovaly mraky a teplota byla o přibližně deset stupňů nižší. „Dneska se nešlo dobře, v Obřím dole bylo hrozné vedro. Chvílemi se mi motala hlava. Když je větší zima, vždycky se jde příjemněji,“ popsala nejrychlejší žena Iva Dolečková.



Její čas jedna hodina a čtyřiadvacet minut byl zároveň absolutně nejrychlejším. „S chlapama se nejde úplně srovnávat. Je rozdíl nést dvacet, čtyřicet nebo šedesát kilo. Mají můj veškerý respekt,“ dodala Dolečková, která vyhrála Sherpa cup už poněkolikáté. Letos však bez speciálního tréninku. „Každý rok se snažím aspoň občas vzít batoh a chodit u nás v Poličce do sjezdovky. Letos na to ale nebyl nějak čas, jenom jsem běhala,“ dodala Dolečková.



Také kategorie mužů s mimořádnou šedesátikilogramovou zátěží měla stejného vítěze jako vloni. Padesátiletý Zdeněk Pácha z Bašky na Ostravsku „vyhrál o parník“, časomíra se zastavila na jedné hodině a 55 minutách. Už od startu na něj konkurenti ztráceli, žádný z nich se pod dvě hodiny nevešel. Den předtím přitom moravský chasník obhajoval vítězství na překážkovém závodě Gladiator race v Holicích.



„Na mém čase to asi bylo trochu znát, ke konci už jsem byl unavený. Vloni jsem byl o patnáct minut rychlejší. Ze začátku bylo velké teplo, pak se naštěstí zatáhlo. Pořád jsem šel stejným tempem, neměl jsem koho honit, takže ani nebyl důvod zrychlovat,“ uvedl Zdeněk Pácha, jenž do Krkonoš přijel ze tři sta kilometrů vzdálené Bašky.



Nelidské výkony, hodnotil Jaroš

Jako jeden z mála nesl lahve s nápoji na klasické dřevěné krosně, kterou si sám vyrobil. Pácha se účastní také nosičských závodů na Slovensku, kde siláci tahají na zádech sto kilogramů. Jeho snem je vynést metrák i na nejvyšší českou horu. „Přemýšlím o tom. Jako vhodná příležitost mi přijde srpnová Svatovavřinecká pouť,“ naznačil své plány.



Horolezec Radek Jaroš měl pro všechny siláky, kteří se sedmého ročníku soutěže zúčastnili, pouze slova chvály a uznání. „Pro mě to jsou nelidské výkony. Já sice v Himalájích nosím batohy sám a vím, jak strašně těžký je v těch podmínkách batoh, který má dvacet kilo. Do čtyřiceti nebo šedesáti kilogramů, co nosí soutěžící na Sněžku, bych já nešel,“ uvedl muž, který zdolal všech čtrnáct osmitisícovek. V současnosti mu chybějí tři vrcholy k dokončení projektu Koruna světa, tedy zdolání nejvyšších hor všech sedmi kontinentů. Na konci letošního roku ho čeká jihoamerická Aconcagua.



Tuna nealkoholických nápojů, které nosiči na Sněžku dopravili, zůstane na Poštovně jako občerstvení pro turisty. První ročník Sherpa cupu se konal v roce 2012, o dva roky později organizátoři zavedli také zimní variantu, kdy nosiči stejnou trasu absolvují na sněžnicích a skialpinistických lyžích. V prvních dvou ročnících byla maximální zátěž čtyřicet kilogramů, závodníkům to však nestačilo a vyžádali si další kategorii s o dvacet kilogramů těžším závažím.