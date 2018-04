Středověká důlní díla zahajují sezonu. Některá chtějí na seznam UNESCO

Jako první otevřelo sokolovské muzeum, které se stará o důl Jeroným na Sokolovsku. Návštěvníci do něj mohou už od poloviny dubna, každodenní provoz začne 1. května. Správci letos přichystali i několik novinek.

„V Jeronýmu se věnujeme dlouhodobému projektu, se kterým nám finančně pomáhá ministerstvo průmyslu a obchodu a Karlovarský kraj. Letos ze 30milionové dotace využijeme zhruba čtyři miliony korun a vytvoříme dvě průzkumné šachty,“ řekl ředitel muzea Michael Rund.

Díky nim by se mohli odborníci dostat do dalších chodeb důlního díla. Šachty záměrně vzniknou v místech, kde lze narazit na další prostory.

„Momentálně řešíme těžbu materiálu a stabilizaci jednoho pilíře, který je nutné zabezpečit. Projekt máme na deset let a umožnit by měl to, abychom mohli turistům otevřít další části Jeronýmu,“ vysvětlil ředitel.

Sokolovské muzeum má ve správě také jáchymovskou Štolu č. 1 v Jáchymově. V případě obou děl nakoupilo návštěvníkům nové přilby a do Jeronýmu i světla, v zázemí nově najdou informace o různých způsobech těžby. Michael Rund očekává, že i v letošním roce návštěvnost Jeronýmu i Štoly č. 1 stoupne. Zvyšující se zájem připisuje dobré propagaci agenturami Živý kraj a Kam po Sokolovsku.

V sobotu se na první letošní turisty chystá také důl Mauritius u Abertam. Podle starosty Zdeňka Lakatoše se správci pustili do drobnějších vylepšení. Ta se týkají i přístupové cesty k dolu.

„Ještě stále bojujeme kvůli pozemku od státu, abychom mohli začít řešit okolí dolu. Protože ještě nemáme pozemek, tak se nám bohužel ještě nepovedlo dostat k němu pitnou vodu,“ řekl.

Johannes získá zázemí

Stejně jako Mauritius vstoupí v sobotu do nové sezony také Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru. Ta největší novinka by se měla objevit během léta. „Uspěli jsme se žádostí o dotaci v jednom z přeshraničních projektů. Chceme vybudovat zázemí pro štolu,“ uvedl starosta Božího Daru Jan Horník.

Protože se Johannes nachází v odlehlejší oblasti, rozhodlo se město, že novinku budou tvořit dvě buňky. Ty se pak spojí a vznikne baráček se zázemím pro turisty.

Hornické památky Štola Johannes u Božího Daru

Otevřeno od 28. 4. Historické důlní dílo je staré přes 500 let. Lidem nabízí 3 prohlídkové trasy.

u Božího Daru Otevřeno od 28. 4. Historické důlní dílo je staré přes 500 let. Lidem nabízí 3 prohlídkové trasy. Důl Mauritius u Abertam

Otevřeno od 28. 4. Je největším cínovým dolem v českém Krušnohoří. V provozu byl 400 let od roku 1545 do roku 1944.

u Abertam Otevřeno od 28. 4. Je největším cínovým dolem v českém Krušnohoří. V provozu byl 400 let od roku 1545 do roku 1944. Štola č. 1 v Jáchymově

Otevřeno od 1. 5. Připomíná nejen dobývání nerostů v minulém století, ale také utrpení politických vězňů. Nachází se v ní hornické muzeum.

v Jáchymově Otevřeno od 1. 5. Připomíná nejen dobývání nerostů v minulém století, ale také utrpení politických vězňů. Nachází se v ní hornické muzeum. Důl Jeroným u Rovné

Otevřeno od 18. 4. st-ne, od 1. 5. po-ne Zaniklý cínový důl je díky své zachovalosti a rozlehlosti jednou z nejvýznamnějších památek svého druhu v Evropě.

„Všechno to trochu trvalo, protože dnes se kolem toho točí spousta lidí, památkáři, ochránci přírody. To všechno jsme zvládli a teď jsme na stavbu dostali rozpočet. To byla poslední věc, na kterou jsme čekali,“ řekl starosta.

Boží Dar tak může vypsat výběrové řízení a lepšího komfortu by se mohli návštěvníci štoly dočkat v červenci nebo v srpnu.

O zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví stojí právě poslední tři zmíněné štoly. Společně s nimi kandidují také hornické památky z Ústeckého kraje a saské části Krušných hor.

Zápis bude schvalovat Výbor světového dědictví na svém generálním zasedání příští rok v létě.