Hornické památky zapsané do UNESCO potřebují parkoviště i opravy

„Samozřejmě obě strany budou dělat všechno pro to, aby v těch případech, kde památky nejsou v úplně nejlepším stavu, vše co nejrychleji dohnaly,“ uvedl Michal Urban, ředitel společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge a autor české části nominační dokumentace.

Věří přitom, že zápis bude impulzem pro soukromé majitele budov v jednotlivých památkových zónách k tomu, aby je začali opravovat. Poukázal přitom na první vlaštovky v Jáchymově.

Kromě toho, že na obnovu budou smět nadále využívat dotace ministerstva kultury, nově jej budou moci žádat také o speciální příspěvky určené pro památky UNESCO.

„Bude tedy možné využívat jak stávající, tak nové. Věřím, že i kraje přijdou s nějakými nápady, jak tyto památky podpořit,“ doplnil Michal Urban.

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová o podpoře těchto měst a obcí mluvila bezprostředně po zápisu. Se starosty se chce setkat, vyslechnout si jejich požadavky a v příštím roce připravit dotační program.

Například Jáchymovu chybějí peníze na dobudování infrastruktury. „Pokud budeme předpokládat, že návštěvníci Jáchymova budou chtít navštívit Špitální kostelík, muzeum, podívat se do rekonstruovaných prostor radnice na latinskou knihovnu, tak ta parkovací místa tady prostě chybějí,“ konstatoval starosta Bronislav Grulich.

Jako nejvhodnější se mu jeví dokončení stavebních úprav náměstí Republiky, kde město počítá také se stavbou parkovacích ploch. To si ale žádá investici kolem padesáti či šedesáti milionů, jenže z rozpočtu tak vysokou částku uvolnit nelze.

„Pokud by tu byl nějaký příslib ze strany kraje, a on padl, tak si myslím, že je to téma, o kterém bychom se mohli v nejbližších měsících bavit,“ řekl Bronislav Grulich.

Pouze spolupráci pro celý hornický region bude chtít od kraje Boží Dar. „Mám dojem, že co se týče nějakých finančních prostředků na společné věci, tak na tom se určitě domluvíme,“ uvedl starosta Jan Horník.

Město nyní pracuje na pokračování Cínové stezky či na vybavení turistickou infrastrukturou. Dokončit by vše chtělo do příštího roku. „Je toho hodně, ale mám dojem, že to nějak zvládneme,“ podotkl Jan Horník.

Aktivně se snaží kvůli zápisu vystupovat také Ostrov, a to v případě Rudé věže smrti. Tu v současné době převádí Konfederace politických vězňů na Národní památkový ústav, tedy na stát.

„Převod stále nedoběhl, takže musíme počkat, až skončí tento proces, a podle toho se pak Ostrov zapojí do toho, co bude třeba,“ informoval místostarosta Marek Poledníček.

Zároveň dodal, že cestovní ruch a propagace této národní kulturní památky je pro vedení Ostrova prioritou, proto se bude snažit o její co nejrychlejší zpřístupnění. Věří, že jednání bude otázkou několika týdnů.