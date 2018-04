Horní Polici na Českolipsku zasáhl pornoskandál!

Místostarosta Horní Police Jiří Blekta Rádiu Impuls řekl, že neví, jestli občané využijí milióny hodin porna zdarma. Ty jim server nabízí jako odškodnění...“To je hodně těžká otázka. To asi musíme nechat na každém člověku… Nevím, nedokážu to odhadnout. Můj osobní názor je jasný. Vidím to spíše jako negativní reklamu a rozhodně se nechci s touto věcí nikterak spojovat,“ směje se místostarosta Blekta.

Místostarosta Horní Police dodává, že reklama spojená s pornoprůmyslem není to, co v obci chtějí. Pyšní se např.tím, že jsou významným křesťanským poutním místem na seznamu národních kulturních památek.