Trubek horkovodu podél řeky se Chrudim zbaví, nahradí je cyklostezka

Ještě není nic podepsáno, chybějí razítka, souhlasy úřadů, nejsou známy žádné termíny, nicméně nevzhledné potrubí, které obsadilo levý břeh řeky Chrudimky, ze čtyři sta metrů dlouhého úseku s největší pravděpodobností zmizí. Radní už navrhli zastupitelům demolici staré budovy, která stojí v místech, kde končí potrubí. Uvolní se tak prostor pro stavbu cyklostezky a parkoviště.

Prvním krokem v cestě za otevření Chrudimky lidem bude demolice objektu, který dnes používají jako svoji základnu tamní vodáci.

Elektrárny Opatovice, které se k požadavku města stavěly v minulosti opatrně, s plánem počítají.

„V současnosti jsme na dobré cestě k tomu, aby byl horkovod v ulici Na Ostrově zakopán pod zem,“ uvedl tiskový mluvčí Elektrárny Opatovice Martin Sýkora.

Starosta Chrudimi Petr Řezníček potvrdil, že s vedením elektrárny o tom jedná, nic podle něj není rozhodnuto ani podepsáno. „Jednáme o tom. Je na elektrárně, aby řekla, dáme to do země, máme na to zdroje,“ uvedl starosta.

Kdo nežil nebo nežije v Chrudimi, těžko pochopí, jak velký význam má odklizení tohoto starého železa od řeky. Potrubí odděluje obyvatele sídliště od Chrudimky a zároveň ničí hlavní vycházkovou trasu z města do Slatiňan. Cyklisté sice mohou jet podél břehu řeky za bariérou trubek, ale uprostřed vyšlapané cesty musejí jako cyklokrosaři překonávat po schodech odbočku horkovodu k městským sportovištím.

Cyklostezka se vyhne silnici, povede pod mostem

Pokud potrubí zmizí, město vybuduje podél řeky cyklostezku, která povede od lávky naproti základní škole až k městskému okruhu. Velkým bonusem pak bude fakt, že cyklisté ani pěší nebudou muset přecházet hlavní silnici. Hlavně po výletníky s malými dětmi to bude výhoda.

„Cyklostezku bychom chtěli vést průchodem pod mostem, tím bychom se zbavili bariéry, kterou je přechod přes ulici Dr. Milady Horákové,“ uvedl vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Chrudimi Petr Kopecký.

„Pokud se to povede, tak se nám otevře možnost, abychom řeku zpřístupnili lidem. Až se to vyčistí, změní se i celá ulice Na Ostrově, která je dnes svým způsobem nepůvabná. A určitě na přetřes přijde i oprava komunikace,“ uvedl Řezníček.

Stavba nového parkoviště by mohla částečně upustit páru auty až po okraj napěchovanému sídlišti. Samotné vybudování cyklostezky i parkoviště podle města nepředstavuje pro Chrudim žádný nepřekonatelný finanční problém, i kdyby na to nezískala dotace.

Prvním krokem v cestě za otevření řeky lidem bude demolice objektu, který dnes používají jako svoji základnu vodáci. Město jim nabídlo prostory jen o pár desítek metrů dál v bývalém tepelném výměníku. Demolici bude schvalovat zastupitelstvo v pondělí.

Chrudim chtěla zakopat horkovod už v roce 2008, kdy se připravovala stavba hypermarketu Tesco. Město si dalo jako podmínku, že investor úpravu horkovodu zaplatí. Nakonec se obě strany dohodly jinak a město dostalo peníze.

Trubky horkovodu se proplétají napříč Chrudimí už déle než třicet let. Napojením Chrudimi na opatovickou elektrárnu v roce 1987 vznikla ve východních Čechách soustava, která zásobuje 55 tisíc domácností v Hradci Králové, Pardubicích, Chrudimi, ale i v Lázních Bohdaneč, Čeperce či v Rybitví. Teplá voda z elektrárny je relativně levná a její dodávky jsou spolehlivé.