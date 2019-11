Hořice prodaly pozemek pro novou továrnu, nízká cena se nelíbí opozici

Firma ORT chce stavět na okraji Hořic, konkrétně u továrny Mileta nedaleko od hlavního tahu z Hradce Králové na Jičín. Záměr by se měl naplnit podle dohody s městem nejpozději do čtyř let.

Dosud se nedařilo do Hořic přitáhnout většího investora. Podle vedení radnice jde nyní o průlom a šanci získat solidního zaměstnavatele, opozice to ale kritizuje.



„Zastupitelé souhlasili s prodejem pozemku společnosti ORT, která byla jako jediná podaná v řádném termínu. Cena bude 110 korun za metr čtvereční bez započtení daně z přidané hodnoty. Slibujeme si nová pracovní místa, po kterých Hořičtí dlouho volají,“ uvedl hořický starosta Aleš Svoboda (Šance pro rozvoj).

„Máme několik důležitých podmínek, které firma musí dodržet. Jde o užití pozemku pro průmyslovou výrobu a vývoj bez negativního vlivu na okolí, dodržení termínu stavebního povolení za 18 měsíců, zahájení stavby nejpozději do dvou let či dokončení nejpozději do čtyř let,“ popsal starosta.

„Pokud firma nesplní podmínku dodržení určitého počtu zaměstnanců, zaplatí za každého chybějícího zaměstnance 100 tisíc korun penále. Zavázala se totiž vytvořit 40 zcela nových pracovních míst nad rámec kmenových zaměstnanců. Celková kapacita by měla být 150 až 200 zaměstnanců, z toho 150 by měly tvořit dělnické pozice a 50 administrativní,“ řekl hořický starosta Svoboda.



Přibyde jen 40 nových pracovních míst, namítá opozice

Opozičním zastupitelům se zdá cena za pozemek příliš nízká a poukazují na znalecké posudky, které si zadalo samo město. První areál ocenil na 376 korun za metr čtvereční, poté investor zjistil, že hydrogeologické podmínky stavbu prodraží a znalec cenu snížil na 228 korun za metr čtvereční. Firma přitom nabídla původně 70 korun za metr čtvereční, pak částku zvýšila.

„Pozemek je klíčový nejen pro Hořice. Podle našich zjištění v kraji větší volný pozemek k prodeji není, navíc takový, který má potenciál napojení na silnici číslo 35. Cena schválená zastupitelstvem je podle nás i po druhé aktualizované nabídce firmy ORT stále velmi nízká,“ poznamenal opoziční zastupitel Martin Křovina (ODS).

„Navíc by tam mělo být jen 40 nových pracovních míst. Ve výsledku při přepočtení na metry čtvereční při ceně 110 korun za metr čtvereční vychází sleva pro firmu téměř na deset milionů korun,“ vyčíslil rozdíl mezi původním odhadem a schválenou částkou Křovina.

Připomněl, že město zaplatilo také přes 1,5 milionu korun za nezbytnou přeložku kabelu na pozemku. „Pozemek byl nabízen po velmi krátkou dobu. Nikde nebyly žádné inzeráty, záměr visel pouze na úřední desce,“ dodal Křovina, který prodej označil za podivný.

Továrna přinese jiné výhody, zní z radnice. Protinávrh neuspěl

Starosta kritiku odmítá. Tvrdí, že cena nebyla hlavním kritériem prodeje, investor přinese městu benefity. Podle něj se prodej připravoval dlouhodobě a transparentně.

„Slova o netransparentnosti nechápu. Zmínky, že je potřeba pozemek prodat, jsou už historické, město ho prodává dvacet let. Měli jsme dvě informativní schůzky se zastupiteli, kde jsme se o problematice pozemku bavili,“ namítl starosta.

„Aby všechno šlo transparentně a všechny strany se k tomu mohly vyjádřit, dali jsme dohromady hodnotící komisi. Tu jmenovala rada města, a byly v ní zastoupeny všechny subjekty v zastupitelstvu, samozřejmě včetně ODS, která teď mluví o špatné smlouvě. Absolutně s tím nesouhlasím, je to naprostý nesmysl. Záměr musí ze zákona viset na úřední desce 15 dní. Ten náš tam visel 43 dní, takže nikdo nemůže říct, že jsme něco tajili,“ ohradil se Svoboda.

Zastupitelé prodej schválili v poměru 14 : 5. Před jednáním opozice neúspěšně předložila protinávrh.

„Za opozici jsme chtěli současný záměr ukončit a vypsat jiný, který by stanovil vyšší cenu za metr. Chtěli jsme se tak vyhnout tomu, aby zastupitelstvo rozhodovalo o ceně, která je výrazně nižší, než jakékoli odhady. Jako zastupitelé nemáme možnost situaci změnit. Podali jsme protinávrh, který nebyl přijat, a to je zřejmě všechno, co se dá dělat. Situaci budeme nadále sledovat,“ řekl Křovina.

„Zastupitelstvo s prodejem firmě ORT souhlasilo, odsouhlasilo znění smlouvy a za normálních okolností by se k tomu nemělo vracet. Muselo by z nějakého důvodu dojít k revokaci usnesení, ale to si nedovedu představit,“ podotkl Svoboda.

Firma přinese novou krev. Pomůže to i školám, tvrdí starosta

Podkrkonošské město se dosud dlouhodobě potýkalo s nezájmem větších investorů. V Jičíně je velká průmyslová zóna, ale situace v Hořicích stagnuje.

„Nevím, jestli Hořice před deseti či dvaceti lety, když investoři ve velkém hledali pozemky v regionu, zaspaly? Vyrostla tady jediná fabrika - bývalý Swel, dnes Altran. Klasickým fabrikám jako ZEZ, Pentas, Daher Karbox nebo Mileta se příliš nedaří. Novou krev bychom velmi přivítali, ať jde o společnost ORT nebo jinou. Nabízíme k prodeji další dva městské pozemky o ploše 4 až 5 tisíc metrů čtverečních. Hořice jsou městem středních škol, a tak se snažíme přilákat podnikatele, kteří by toho mohli využít a některé obory udržet,“ míní Svoboda.

Česká společnost ORT Nový Bydžov vznikla v roce 1994 a zabývá se výrobou a vývojem strojních zařízení či obráběním.

„V případě výstavby areálu v Hořicích bychom sídlo společnosti přestěhovali tam,“ řekl jednatel firmy Zdeněk Ort. Ač se hovoří o budoucnosti podnikatelského prostředí v Hořicích, shodou okolností tam po 120 letech končí tradice keramické výroby.