Policisté obvinili myslivce, který na honu střelil kolegu do břicha

Podle policistů, kteří v těchto dnech ukončili prověřování případu z 26. prosince loňského roku, myslivec předčasně vystřelil z brokovnice na divoké prase, které vyběhlo zleva.

„Myslivec použil hromadnou střelu a jeden z olověných broků zasáhl osmapadesátiletého muže a způsobil mu zranění,“ uvedla policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Doplnila, že obviněný pětašedesátiletý muž z Domažlicka porušil důležitou povinnost, kterou mu ukládá zákon o myslivosti.

Záchranářský vrtulník transportoval zraněného myslivce do plzeňské fakultní nemocnice. Postřelen byl do levé části břicha a musel se podrobit operaci. Do práce se mohl vrátit až po několika týdnech.

Honu u Chodské Lhoty se zúčastnilo jedenáct střelců. Nikdo z nich nebyl pod vlivem alkoholu.

Myslivec je nyní obviněný z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu vězení od šesti měsíců do čtyř let nebo peněžitý trest.