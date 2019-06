Holešovská Regata láká na Tublatanku, Tata Bojs či soutěž plavidel

Páteční program nese podtitul „slovenský večírek“ a vystoupí na něm Vašo Patejdl, Desmod nebo Tublatanka.

V sobotu se fanoušci mohou těšit na interprety jako Jelen, Wohnout, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, Lucie Redlová a další.

„Richard Krajčo a Nikos Grigoriadis zahrají v akustické verzi písně od kapely Kryštof a celý festival uzavřou Tata Bojs, kteří připravují speciální koncert zakončený ohňostrojem,“ uvedla Alena Zámečníková, marketingová manažerka pořádající Agentury Velryba.

Program bude připravený také na zámeckém nádvoří a louce, nabídne například workshopy ve slacklinu, což je moderní provazochodectví. Součástí Regaty budou rovněž oblíbené soutěže netradičních plavidel a přejezdu přes vodní lávku.

Parkovat se bude u koupaliště

Jednodenní vstupenka pro dospělého vyjde v předprodeji na 550 korun, pro děti do 15 let 290 korun. Dvoudenní permanentka stojí dospělého 850 a děti 500 korun. Na místě budou k zakoupení pouze jednodenní lístky za 600 korun.

Program Holešovská Regata Pátek 21. června 16.00 otevření areálu

17.00 Event Jazz Trio

18.15 Vašo Patejdl

19.50 Desmod

21.45 Tublatanka

23.00 Smokie Forever (New Drive Club) Sobota 22. června Pódium A 10.00 otevření areálu

11.00 Ukulele Troublemakers

12.00 Lucie Redlová

13.10 Genius Locci

14.30 Richard Krajčo a Nikos Grigoriadis

16.20 Wohnout

18.00 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

19.30 vyhlášení výsledků soutěže netradičních plavidel

19.35 Jelen

21.30 Tata Bojs

22.45 ohňostroj Doprovodný program na vodě 15.30–16.20 přehlídka netradičních plavidel

18.50–19.30 přejezd vodní lávky Pozn.: Program druhé stage a další informace na www.holesovskaregata.cz.

„Nechceme, aby název ‚rodinný festival‘ byl jen reklamním přívlastkem. Proto se dlouhodobě snažíme zpřístupnit Holešovskou Regatu celé rodině, a to nejen výběrem interpretů,“ uvedl ředitel festivalu Michal Žáček.

„Právě proto u nás nejmenší děti do sedmi let za vstup na festival neplatí a doprovodné atrakce jsou zdarma. Ceny vstupenek také držíme níže, než je dnes u podobně hvězdně obsazených festivalů obvyklé, a to i přes stále rostoucí náklady,“ dodal.

Kvůli festivalu bude omezená doprava ve městě. Od pátečních 15 hodin až do nedělních 6 hodin zůstanou zcela uzavřeny Zámecká, Partyzánská a Bezručova ulice a také náměstí F. X. Richtera. Zámecká ulice bude určena pouze pro pěší přístup k pokladnám a hlavnímu vstupu do areálu.

Parkovat se bude v Bezručově ulici (vjezd bude možný ve směru od centra) a částečně i v Partyzánské ulici, která bude průjezdná jednosměrně směrem na Bystřici pod Hostýnem. Objízdná trasa povede po obchvatu Holešova a ulicích Osvobození a Masarykova.

„Omezení se týkají především centra města, tak aby nedocházelo k ucpání komunikací,“ řekl holešovský starosta Rudolf Seifert.

Hlavní parkovací plochy se budou nacházet v okolí koupaliště a v těsné blízkosti festivalového areálu. Řidiči se k němu nejlépe dostanou po obchvatu Holešova ve směru na Bystřici pod Hostýnem. Sjezd k centrálnímu parkovišti tam bude vyznačený. Po naplnění této plochy nasměrují pořadatelé ostatní řidiče na jiná místa ve městě.

Vedle koupaliště bude zřízena stanová louka pro fanoušky, kteří přijedou na místo se stanem nebo obytným autem.