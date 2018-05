Řidičům v Holešově přibylo dopravních potíží, u gymnázia vzniká kruhový objezd

Stěhováním sochy T. G. Masaryka v minulých dnech začala stavba kruhového objezdu v ulici Palackého, která tvoří hlavní tah Holešovem.

Je to v pořadí druhá velká stavba ve stejné ulici, obě jsou od sebe vzdálené jen několik stovek metrů a potrvají až do podzimu. Doprava ve městě tak bude v příštích měsících velmi komplikovaná.

„Chtěli jsme obojí zvládnout při jednom dopravním omezení,“ řekl starosta Holešova Rudolf Seifert.

Úplná uzavírka bude jen v nejnutnějších případech

První omezení nastalo už v dubnu kvůli kompletní rekonstrukci autobusového nádraží. To sice leží vedle ulice Palackého, zastávky se ale musely přesunout přímo do jízdních pruhů a pro část ulice tak platí omezení rychlosti na 30 kilometrů v hodině (viz též Holešov buduje dopravní terminál za 28 milionů, hotový bude letos).

Stavba nové křižovatky se přidala na začátku tohoto týdne. Jde o prostor před gymnáziem, kde je křížení ulic Palackého a Tovární, která obsluhuje sídliště, vjezd k supermarketu a vede až do průmyslové zóny.

Ačkoliv ta stále ještě zůstává bez využití, nové řešení křižovatky počítá s tím, že jednou fungovat bude.

S úplnou uzavírkou silnice se počítá jen v nejnutnějším případě, jako je třeba pokládka nového povrchu.

„Na delší dobu ulici rozhodně zavřít nemůžeme, šlo by maximálně o dny a směřovali bychom to na víkend, kdy je slabší provoz,“ upřesnil Seifert.

Na stavbě se podílí Ředitelství silnic Zlínského kraje a město, hotová má být na podzim. Kraj investuje zhruba 4,5 milionu korun.

„Vznikne tam okružní křižovatka se čtyřmi větvemi,“ popsal náměstek hejtmana odpovědný za dopravu Pavel Botek.

Stavba obnáší vybudování nové kanalizační přípojky, živičný povrch, střed ze žulových kostek a dopravní ostrůvky.

Město bude souběžně zajišťovat stavbu dvou větví pro připojení Tovární ulice a parkoviště u prodejny Albert.

S terénními úpravami, veřejným osvětlením nebo třeba přeložkami sítí a opravou chodníků to radnici vyjde na pět milionů korun.

Čtvrtý kruhový objezd na průjezdu městem

Vnější průměr křižovatky bude 36 metrů, prostoru je ale dost a v okolní zástavbě se bourat nebude. Jediné, co kruhovému objezdu muselo ustoupit, je socha T. G. Masaryka.

Před gymnáziem stávala řadu let, teď pro ni město upravuje park v ulici, která nese jméno prvního československého prezidenta. Město na to vyčlenilo zhruba čtyři miliony korun.

Těžká technika nejprve srovnala terén, následovat bude oprava centrálního chodníku a příprava plochy, na níž bude socha stát.

„Přistupujeme k parku s pokorou a tak, abychom zachovali zdravé stromy. Zůstane příjemným místem s velkým množstvím zeleně,“ ujistil vedoucí oddělení investic Stanislav Julíček.

Park bude navíc dalším místem, kde bude možné nabíjet elektrokola či mobilní telefony. První dobíjecí stanici nedávno instalovali před zámkem.

Holešov tak získá v pořadí čtvrtý kruhový objezd na průjezdu městem na trase Zlín–Kroměříž.

„Při intenzitě dopravy do deseti tisíc aut, což je případ Holešova, je to velmi dobré řešení,“ poznamenal šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

Výhledově městu uleví dálnice D49, která odvede tranzit, jenž přes město vůbec nemusí jet.

„Její stavba se ale neustále odkládá a my už nemůžeme čekat, že ji postaví a uleví tak městu,“ připomněl Seifert.